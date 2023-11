MacBooky Pro M3 (Pro/Max) se ukázaly v prvních zahraničních testech

Již zítra zamíří do prodeje nové MacBooky Pro s čipy M3, M3 Pro a M3 Max. Jelikož je však Apple v předešlých dnech zapůjčil několika vybraným zahraničním youtuberům a médiím, již dnes se můžeme dočíst první zahraniční hodnocení těchto strojů a nutno říci, že některá stojí opravdu za to.

Přestože by možná leckdo čekal primárně hodnocení výkonu nových čipů M3, M3 Pro a M3 Max, zahraniční texty a videa se z velké části věnují nové vesmírně černé barvě dostupné na 14“ a 16“ MacBooků Pro s M3 Pro a M3 Max čipy. Detailně se na ní zaměřil třeba TechCrunch, který byl dle svých slov velmi zvědavý na to, jak si Apple poradil zejména s otisky prstů, které byly u tmavě modrých MacBooků Air M2 jedním z největších strašáků. Díky nové povrchové úpravě u MacBooků Pro se jich však bát nemusíte. „Apple sice nedokázal vytvořit povrch zcela odolný proti otiskům prstů, ale nová povrchová úprava odvádí opravdu vynikající práci a ulpívání otisků prstů snižuje na minimum,“ hodnotí recenzent TechCrunche, přičemž v ostatních textech se dočtete víceméně totéž. Je tedy potvrzeno to, v co svět doufal – tedy že si Apple vzal z umatlaných MacBooků Air M2 ponaučení, které má potenciál do budoucna jeho produkty poměrně zásadně pozměnit.

Zatímco však nová povrchová úprava sklízí chválu, 8GB v základu MacBooku Pro M3 nikoliv. Nízká operační paměť štve i recenzenta z The Verge, který příliš nechápe, jak je možné, že v roce 2023 u počítače za zhruba 50 000 Kč může Apple nasadit jen 8GB RAM paměti, která nedokáže spolehlivě udržet ani 20 až 30 otevřených webových stránek. Toto rozhodnutí Applu dle svých slov nechápal ani u MacBooků Air a ještě více jej nechápe nyní, protože Pro model by zkrátka měl disponovat alespoň 16GB RAM paměti. V dnešní době tedy určitě. „Je mi jedno, co ostatní říkají. Dle mých zkušeností vyšší RAM zkrátka potřebujete a je prostě hloupé, když vám základní MacBook Pro poskytne jen á GB. Myslím si, že v dnešní době se sluší každému počítači dát alespoň 16GB,“ píše konkrétně.

Zatímco na RAM paměti MacBooky Pro určitý kredit ztratily, z hlediska výkonu jej díky čipu M3 Max opět získaly. Jeho výkon je totiž opravdu fenomenální a M2 Ultra vedle něj rázem skoro až přestává dávat smysl. Na jedno jádro se pak dostává čip výkonnostně na úroveň čipů AMD Ryzen 9 7950X či Intel Core i9-14900K, což je vzhledem k tomu, že se jedná o čip vložený do notebooku s minimálním chlazení opravdu skvělé. Grafický výkon je pak taktéž oslnivý a uspokojí snad každého profesionála, který to s grafikou myslí vážně.

Podívejte se i na videorecenze: