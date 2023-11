5 tipů a triků pro správu poznámek na iPhonu

Poznámky se vám budou lépe hledat, pokud je budete mít ve složce. Chcete-li vytvořit složku, klepněte na ikonu složky vlevo dole. Pokud ji nevidíte, klepněte na ikonu postranního panelu vpravo nahoře a ikona složky by se měla zobrazit. Složku budete muset pojmenovat, a jakmile tak učiníte, klepněte na tlačítko Hotovo vpravo nahoře.

Uložení poznámek do správné složky je nezbytné pro jejich rychlejší nalezení. Pokud máte například poznámku s receptem, ale je ve složce nazvané Nadcházející dovolená, je velká pravděpodobnost, že ji těžko najdete. Pokud potřebujete poznámku přesunout, vyhledejte ji a dlouze stiskněte. Zobrazí se seznam možností a jednou z nich bude možnost Přesunout .

Poznámky můžete snadno připnout tak, že na ně dlouze stisknete a vyberete možnost Připnout poznámku. Po dlouhém stisknutí poznámky si můžete vybrat i z dalších možností, jako je zamknutí poznámky, odstranění nebo již zmíněné přesunutí do jiné složky.

Značky

Pomocí značek můžete snadno vyhledat všechny poznámky s danou značkou. Pokud například vytváříte poznámku, související s prací, můžete k ní přidat značku #práce. Značku můžete přidat do názvu nebo do těla poznámky a do nových nebo stávajících složek.