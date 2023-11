Macy s M3 se sice ještě ani neprodávají, Apple už však pro ně má první softwarový update

Přestože se začnou nové Macy s čipy M3, M3 Pro a M3 Max prodávat teprve příští týden v úterý, Apple už si pro ně přichystal první opravnou aktualizaci operačního systému macOS Sonoma, Konkrétně jim bude k dispozici macOS Sonoma 14.1 s označením 23B2077, přičemž v Macích jako takových bude předinstalována verze 23B2073.

Fotogalerie MacBook Pro 2023 1 MacBook Pro 2023 2 MacBook Pro 2023 3 MacBook Pro 2023 4 MacBook Pro 2023 5 MacBook Pro 2023 6 MacBook Pro 2023 7 MacBook Pro 2023 8 MacBook Pro 2023 9 MacBook Pro 2023 10 MacBook Pro 2023 11 MacBook Pro 2023 12 Vstoupit do galerie

Příprava softwarových aktualizací pro dosud nevydané produkty není pro Apple žádnou novotou, ba právě naopak. Například u iPhonů se zcela běžné, že se po jejich startu prodejů musí hned po vybalení z krabičky zaktualizovat, jelikož by je v opačném případě nešlo zaktivovat. Děje se tak proto, že Apple produkty testuje de facto do startu prodejů (a samozřejmě i po něm), což mu umožňuje v nich neustále nacházet nejrůznější chyby a ty následně opravovat. Aktualizace hned po vydání updatu je tak ve výsledku spíše pozitivem, jelikož přináší to, co by jinak Apple v některé z budoucích aktualizací opravil později a tedy by hypoteticky zážitek z nových Maců utrpěl.