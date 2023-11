Apple chystá iOS 17.1.1, dorazí možná už příští týden

Přestože rozjel Apple v předešlých týdnech beta testováni operačního systému iOS 17.2, je prakticky jisté, že před ním na iPhony dorazí ještě iOS 17.1.1. Právě ten se totiž začal objevovat v analytických nástrojích webových stránek, které slouží pro sledování jejich publika. A to značí jediné – Apple jej uvolnil mezi značné procento svých zaměstnanců a interně je mezi nimi testuje. Jeho vydání je proto zřejmě za rohem.

Ačkoliv není jasné, co přesně iOS 17.1.1 na iPhony přinese, velmi pravděpodobně se v něm Apple zaměří na opravy chyb, které předešlé verze sužovaly. Jednou z nich je například problém týkající se WiFi, který se projevuje výpadky či nízkou rychlostí. Opraven by ale mohl být i problém, který u iPhonů 15 (Pro) způsobuje zablokování NFC čipu při nabíjení na některých integrovaných nabíječkách ve vozech BMW. Tento problém ostatně Apple již nedávno přiznal s tím, že do konce roku jej chce skrze softwarový update opravit. Je proto možné, že bude součástí právě iOS 17.1.1. A jelikož je ten evidentně v pokročilé fázi interního testování a do veřejného či vývojářského testování se vzhledem k aktivním testům iOS 17.2 nepodívá, je pravděpodobně jeho vydání v plánu na příští, maximálně popříští týden.