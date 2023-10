Prozradil v tvOS 17.2 plány Applu na HomePod s displejem?

O tom, že by z dílny společnosti Apple možná mohl vzejít HomePod s displejem, se mluví již delší dobu. Tento týden se tyto spekulace oživily, a to díky kódu operačního systému tvOS 17.2. Již dříve se objevily zvěsti, že Apple chce HomePod rozšířit tak, aby se stal něčím víc než jen chytrým reproduktorem, a to o 7″ displej. V nejnovější aktualizaci tvOS 17 se zdá, že Apple na tomto konceptu stále pracuje.

Server AppleInsider v pondělí uvedl, že firmware zahrnuje pod seznam kompatibilních modelů některá neobvyklá zařízení. Vedle řady HomePod a některých modelů Apple TV jsou zde zřejmě také podpůrné soubory, takže firmware by mohl fungovat na iPadu mini 6. V poslední době se poměrně často mluví o tom, že se chystají další Apple produkty pro chytrou domácnost, přičemž v roce 2023 se několikrát hovořilo o HomePodu s displejem.

Agentura Bloomberg v dubnu 2021 uvedla, že by Apple mohl spojit iPad a HomePod do chytrého reproduktoru s displejem. Zdroje uváděly, že by HomePod s displejem měl být schopen přehrávat hudbu stejně jako klasický HomePod, ale také by se měl umět připojit k televizoru a pomocí vestavěné kamery umožnit videohovory. V lednu 2023 psala agentura Bloomberg o chytrém tabletu, který by ovládal domácí zařízení a zároveň zobrazoval video a zvládal FaceTime chaty. Koncept byl považován za funkčně poněkud podobný iPadu.

V březnu se ke spekulacím přidal také známý analytik Ming-Chi Kuo, který uvedl, že by se nový HomePod se 7″ obrazovkou mohl prodávat již v první polovině roku 2024. V říjnu se na fotografiích objevil hardwarový prototyp, který zobrazoval velkou dotykovou obrazovku LCD v horní části zařízení HomePod. Nicméně i když to vypadalo, že jde spíše o budoucí iteraci zavedené podoby HomePodu než o zařízení pro chytrou domácnost, ukazuje to alespoň, že Apple má více nápadů, kterých chce u svého chytrého reproduktoru dosáhnout.