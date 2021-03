Apple nepřímo potvrdil vývoj HomePodu s displejem a fotoaparátem

Je tomu jen pár hodin, co jsme vás na našem magazínu informovali o vývoji nové generace HomePodu opatřené displejem a fotoaparátem. Ten má být sice podle zdrojů Marka Gurmana z Bloombergu ještě v plenkách, ale už jeho vývoj jednoznačně potvrzuje to, že s produktovou řadou chytrých reproduktorů Apple zkrátka počítá i do budoucnosti. To navíc kalifornský gigant nepřímo potvrzuje i v kódu bety tvOS 14.5.

Vývojáři Stevu Moserovi spolupracujícímu s portálem MacRumors se v kódu bety tvOS 14.5 podařilo najít nové frameworky pro iMessage a FaceTime spolu s frameworkem pro snímání a přenos obrazového obsahu. A jelikož OS pro HomePod z operačního systému tvOS přímo vychází, lze s ohledem na tvrzení Marka Gurmana předpokládat, že je tato novinka v OS přidána právě kvůli vývoji zbrusu nového HomePodu s podporou videohovorů FaceTime. Tato softwarová řešení by pak samozřejmě šla uplatnit i přímo u Apple TV, kdy by mohlo k její budoucí generaci jít připojit webkamery, potažmo by nějakou disponovala už “v základu”. O vývoji podobně upravené Apple TV se ale v současnosti absolutně nemluví.

Zmrtvýchvstání?

Je až neuvěřitelné, jak se pohled jablíčkářů na HomePody v posledních několika dnech změnil. Zatímco ještě nedávno totiž mnozí celé produktové řadě prorokovali zkázu kvůli ukončení prodejů klasických HomePodů, včera se ukázalo, že v modelu mini je skrytý teploměr a vlhkoměr a je tedy jasné, že Apple může jeho schopnosti skrze softwarový update v budoucnu rozvinout. Když k tomu všemu navíc nyní přidáme zprávy o přípravách HomePodů s displeji, je zřejmě každému jasné, že neúspěch s první verzí HomePodu Apple do kolen v žádném případě nesrazí, ale naopak jej motivuje k ještě tvrdší práci na svém portfoliu.

