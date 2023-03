Gurman: HomePod s displejem dorazí nejdřív příští rok

Pokud jste fanoušky HomePodů či řešení pro chytrou domácnost, prakticky stoprocentně vás zaujaly v předešlých týdnech zprávy o blížícím se HomePodu s velkým integrovaným displejem, který měl umožňovat právě snadné ovládání chytré domácnosti, ale i zobrazování řady dalších věcí. Uživatelé by se tak ve výsledku nemuseli na vše ptát Siri, ale stačilo by jim u nového HomePodu mrknout na jeho displej a už by byli v obraze. Jak se však nyní zdá, s jeho příchodem to tak horké nakonec nebude.

Nyní má HomePod displej jen na jednoduché animace homePod mini black HomePod mini HomePod mini HomePod mini kabel HomePod mini green light HomePod mini detail Zdroj: Redakce Letem světem Applem HomePod mini HomePod mini display HomePod mini textil HomePod mini Apple Vstoupit do galerie

Zdroje velmi dobře informovaného reportéra Marka Gurmana z agentury Bloomberg potvrdily, že práce na HomePodu s displejem skutečně probíhají, avšak dodaly, že pro Apple není tento produkt v současnosti prioritou. S ohledem na současnou ekonomickou situaci ve světě se měl kalifornský gigant dokonce rozhodnout k tomu, že produkt představí nejdřív za rok, přičemž ve hře je i podstatně pozdější odhalení, jelikož je nyní třeba namísto inovování v určitých oblastech nastavit provoz firmy na co nejefektivnější z hlediska poměru cena/výkon. A jak se zdá, právě toto nastavení může jablíčkáře ve finále vcelku bolet. Nezbývá proto než doufat, že podobných utažení opasků u produktů bude co nejméně.