Změna času: Kdy si přetočíme hodinky a bude to dopředu, nebo dozadu?

Podzimní změna času roku je za dveřmi. Připadá totiž jako již tradičně na poslední říjnový víkend – tedy na 29. říjen. V tento den – konkrétně ze soboty na neděli – si posuneme hodinky o hodinu dozadu.

O zrušení změn času se hovoří již dlouhé roky a ačkoliv to už už vypadalo, že se jej konečně dočkáme, pandemie koronaviru hodila do těchto plánů vidle a Evropskou unii, která zrušení změn času řešila, přiměla tuto tématiku odložit. Na zrušení změn si tak budeme muset (bohužel) ještě nějakou chvíli počkat, což nesou mnozí z nás pořádně nelibě. Změny času totiž už dávno neplní to, co mají – tedy šetří energii – a lidem akorát způsobují problémy související se změnou jejich režimu.