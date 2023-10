Získejte skvělé gravírovačky Sculpfun za jedinečné ceny

Komerční sdělení: Pokud se zvažujete, zda si pořídit gravírovačku, máme pro vás několik dobrých důvodů, proč byste měli tuto investici zvážit. Gravírovačka je výjimečný nástroj, který vám otevře mnoho nových možností a přinese vám řadu výhod, ať už jste kreativní nadšenec nebo podnikatel hledající způsoby, jak zlepšit své podnikání. V tomto článku se podíváme na několik skvělých modelů gravírovaček, které by pro vás mohly být jako stvořené.

Sculpfun S30

SCULPFUN S30 je ten pravý gravírovací stroj, který vám přinese úžasné výsledky. Tradiční gravírovací stroje obvykle generují kouř a mlhu během provozu, což může způsobit problémy. Ale řada S30 je jiná. Díky 32bitové základní desce airassist a inteligentnímu vzduchovému čerpadlu řídicího typu zajišťuje dokonalou kontrolu nad tímto problémem. Můžete jednoduše regulovat spínač airassist prostřednictvím tlačítka M8 softwaru LightBurn, což vede k extrémně čistému gravírování a řezání. Inovativní vyměnitelná čočka tohoto laseru prodlužuje jeho životnost na více než desetinásobek, což vás šetří náklady na častou výměnu. Navíc, ke každému zakoupenému laseru je zdarma dodávána čočka a další jsou snadno dostupné prostřednictvím společnosti SCULPFUN.

A co plocha pro gravírování? Začíná na 380×385 mm, ale máte možnost ji rozšířit. Zakoupením rozšiřující sady osy Y, můžete získat gravírovací plochu až 935×400 mm. Ale to není vše, další rozšiřující sada osy XY vám dokonce umožní pracovat s plochou až 935×905 mm, což je ideální pro velkoplošné projekty. Díky robustním a vysoce přesným lineárním posuvným lištám osy X dosahuje řada S30 přesnosti gravírování na průmyslové úrovni, což znamená, že se nemusíte obávat žádných zvlněných vzorů. Zajištění bezpečnosti bylo pro nás prioritou. Proto řada S30 disponuje odnímatelným očním štítem, který chrání vaše oči před oslněním. Ať už se rozhodnete jej použít nebo ne, je to na vás. S ohledem na ochranu vašeho pracovního stolu před poškozením od laseru jsme zařadili ocelovou podložku o velikosti A4, abyste si nemuseli dělat starosti o riziko požáru. Kromě toho, stroj má vypínač, který je snadno dostupný v případě nouze, což vám umožňuje rychle a bezpečně přerušit napájení. SCULPFUN S30 je skvělou investicí pro ty, kteří hledají spolehlivý a výkonný gravírovací stroj, který vám pomůže vytvořit špičkové dárky a projekty. Cena této gravírovačky je €473,99 s tím, že vám dorazí s dopravou zdarma z evropského skladu. Když navíc zadáte slevový kód GB20OFF, získáte slevu 20 dolarů.

Gravírovačku můžete zakoupit zde

SCULPFUN S30 Pro

Hledáte špičkový gravírovací stroj, který vám umožní dosáhnout úžasných výsledků? S tímto gravírovacím strojem, vybaveným 20W laserem, můžete dosáhnout neuvěřitelných výsledků. Tento laserový gravírovací stroj je vyroben z vysoce odolné hliníkové slitiny, což zajišťuje jeho vysokou odolnost a trvanlivost. Tento gravírovací stroj dokáže bez jakýchkoli potíží zvládnout až 50 kg hmotnosti bez jakýchkoli poškození, a to díky svému robustnímu rámci. A co je nejdůležitější, i po dlouhém používání si zachovává svou vysokou přesnost. Když se rozhodnete modernizovat, stačí aktualizovat pouze jeho nejnovější laser, což je velmi jednoduché a ekonomické řešení. Gravírovací stroj je vybaven přesnými čárami stupnice na osách X a Y, což vytváří pravoúhlé měřítko ideální pro rychlé změření velikosti gravírovaného předmětu. Jeho rozsah velkoplošného gravírování dosahuje 370 mm * 363 mm, což vám umožní splnit různé potřeby gravírování.

Co je však ještě důležitější, tento stroj výrazně zlepšuje účinnost řezání. Díky jeho 20W laseru je rychlost řezání více než 5krát vyšší než u bezvzduchového gravírování. Silný proud vzduchu účinně odfoukne zbytky materiálu, čímž zajistí, že řezaný povrch zůstává velmi čistý a bez nepořádku. Přesnost gravírování je na nejvyšší úrovni, dosahující 0,005 mm, což zajišťuje, že výsledné produkty budou dokonalé. Standardní verze gravírovací plochy má rozměry 370 mm * 363 mm, ale je možné ji rozšířit na 935 × 400 mm nebo dokonce 935 × 905 mm, což vám dává široké možnosti pro gravírování různých velikostí. Celkový příkon tohoto stroje činí přibližně 120 W, což znamená, že je dostatečně silný pro vaše potřeby, ale zároveň je dostatečně efektivní, aby šetřil energii. S tímto gravírovacím strojem vybaveným 20W laserem získáte kvalitu, rychlost a spolehlivost, kterou potřebujete pro vaše projekty. Nečekejte déle a investujte do tohoto špičkového stroje pro gravírování, který vám přinese úžasné výsledky.

Cena této gravírovačky je €473,99 s tím, že když zadáte slevový kód GB20off, získáte slevu 20 dolarů. Gravírovačka vám dojde s dopravou zdarma z evropského skladu.

Gravírovačku zakoupíte zde

Sculpfun S30 Pro Max

Gravírovačka Sculpfun S30 Pro Max je doslova a do písmene mistrovským kouskem, který ocení každý vášnivý milovník gravírování. Jednou z jejích hlavních předností je silný 20W laser, který si poradí bez sebemenších problémů i s houževnatějším materiálem, na který slabší gravírovačky nestačí. Ještě zajímavější je však fakt, že tento model dokáže gravírovat paprskem s doslova neuvěřitelnou tenkostí. Bod laseru má totiž plochu stěží uvěřitelných 0,08 x 0,1 mm, díky čemuž si poradí se skoro až mikroskopickými detaily, které dodají vaším gravírovaným produktům ten správný šmrnc. Díky výkonnému laseru zde přitom není problém ani řezání, které je samozřejmě taktéž velmi přesné.

Aby bylo gravírování tímto modelem co možná nejpříjemnější a nejjednodušší, opatřil jej výrobce například i vzduchovou tryskou pro likvidaci výparů kolem laserovaného či řezaného místa, přičemž nechybí ani nastavitelná ochrana očí. Gravírovačka jako taková je pak plně ovládaná přes počítač, se kterým se propojuje kabelově pomocí USB. A jelikož dokáže pracovat s nejrozšířenějšími gravírovacími programy, rozumět si s ní bude naprosto každý. Co se pak týče posledního velkého benefitu, tím je bezesporu velká gravírovací plocha. Tento model totiž dokáže obstarat plochu o rozměrech 410 x 400 mm, tedy 41 x 40 cm, což postačí i na větší projekty. A cena? Ta je 759,99 euro. Za dopravu neplatíte nic a jelikož se navíc gravírovačka posílá z evropského skladu, nemusíte se obávat ani cla či podobných nepříjemností. Když navíc zadáte slevový kód GB20OFF, získáte slevu 20 dolarů.

Sculpfun S30 Pro Max můžete zakoupit zde