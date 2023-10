5 zábavných her, které si můžete zahrát o Halloweenu

Sentence

Nový psychologický thriller od tvůrců filmu titulu I Am Innocent. V malém městě jsou unášeny a postupně vražděny mladé dívky. Policie zatkla Henryho Thompsona, bývalého policistu. Mohl by být vrahem on? Pečlivě vybírejte zprávy, nabourávejte se do databází, odposlouchávejte ostatní postavy a analyzujte stopy, abyste měli šanci dopadnout sériového vraha. Komplikované vztahy mezi postavami, vzpomínky z minulosti, konflikty mezi morálkou a emocemi a náročná témata dělají z této hry něco víc než jen další detektivní thriller.

Hru Sentence stáhnete bezplatně zde.