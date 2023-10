Na eBay seženete vložky do bot s místem pro AirTag

Využití AirTagu v podstatě nemá meze a záleží jen na vás, na co se rozhodnete tuto drobnost od Applu využít. Pokud si vzpomínáte na Nike+ a jejich první senzor do bot, pak si jistě vzpomenete také na speciální boty a později vložky do bot, do kterých se senzor Nike+ vkládal. Stejnou myšlenku nyní využívají také výrobci speciálních vložek do bot, do kterých lze vložit AirTag. Vložky samozřejmě nabízí možnost upravit velikost přímo do vašich bot.

Samozřejmě je potřeba myslet na to, že používání AirTagu pro sledování osob je zakázáno. Vždy tak používejte AirTag jen se souhlasem těch, kteří jej nosí u sebe. Vložky do bot s prostorem na AirTag najdete například na ebay s cenou necelých 400Kč. Vložky můžete najít pod pojmy jako AirTag Insoles a podobně. Za mě se jedná o zajímavou možnost využití AirTagu, ovšem jak je uvedeno výše, je potřeba používat ji s rozumem.