Klidový režim je nový přizpůsobitelný režim zamčené obrazovky v iOS 17, který se aktivuje pouze tehdy, když je iPhone položený na boku (tj. vodorovně v orientaci na šířku) a připojený k nabíjecímu kabelu, nabíječce MagSafe nebo bezdrátové nabíječce Qi.

Představit si ho můžete jako jakýsi chytrý displej pro iPhone, který nabízí rychlý přístup k různým obrazovkám s informacemi, které lze zobrazit letmým pohledem, když se zařízení nabíjí například v kuchyni, na stole nebo na nočním stolku. V noci se režim StandBy ztmaví, pokud je místnost, ve které se nacházíte, tmavá, a displej přijme červený odstín, aby vás v noci při spánku nerušil. Je to podobné jako režim Noční stolek na hodinkách Apple Watch, protože funguje v podstatě stejně.

Klidový režim na iPhonu se vypíná: Co dělat

Klidovému režimu v iOS 17 jsme se na stránkách našeho magazínu věnovali již několikrát. Zatím jsme ale neřešili to, jak postupovat, pokud se Klidový režim na vašem iPhonu samovolně vypíná a deaktivuje. Řešení je poměrně jednoduché.

Pokud se po připojení iPhonu ke zdroji napájení automaticky neaktivuje Klidový režim, ujistěte se, že je iPhone položen na boku (tj. vodorovně, tzv. orientace na šířku) a ve svislém úhlu (tj. ne položený na stole).

Pokud se stále nezapíná, zkontrolujte, zda je v aplikaci Nastavení povolen Klidový režim (Nastavení -> Klidový režim). Pokud je přepínač vedle položky Klidový režim v šedé poloze OFF, klepnutím na něj jej přepněte do zelené polohy ON a poté zkuste iPhone znovu nabíjet v požadované orientaci.

Fotogalerie iOS 17 Klidovy rezim deativace oznameni 2 iOS 17 Klidovy rezim deativace oznameni 3 iOS 17 Klidovy rezim prizpusobeni hodin 1 iOS 17 Klidovy rezim deativace oznameni 2 iOS 27 Klidovy rezim prizpusobeni widgetu 1 iOS 17 Klidovy rezim deativace oznameni 1 iOS 17 Klidovy rezim deativace oznameni 3 Vstoupit do galerie

Pokud se Klidový režim po chvíli sám vypne a odmítá zůstat zobrazitelný na displeji iPhonu, může to mít několik důvodů.

Pokud je povolen režim nízké spotřeby (Nastavení -> Baterie -> Režim nízké spotřeby), displej iPhonu se po několika okamžicích nečinnosti automaticky vypne, takže musí být vypnutý, aby Klidový režim zůstal viditelný.

Mějte také na paměti, že to, jak se Klidový režim zobrazuje či nezobrazuje na displeji, souvisí také s modelem vašeho iPhonu. Pokud máte model bez Always-On displeje, můžete sice Klidový režim aktivovat, na displeji se ale neudrží – vždy po chvilce zmizí a musíte jej aktivovat klepnutím na displej.