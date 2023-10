Na světě jsou další luxusně upravené iPhony, AirPods a Apple Watch. Stojí skoro 6 milionů

Svět luxusu je pro běžné smrtelníky čas od času jen stěží pochopitelný, přičemž počin švédské firmy Golden Concept je toho zářným důkazem. Ta se totiž před nedávnem pochlubila kolekcí s názvem „Gadgety pro miliardáře“ obsahující luxusně upravené Apple Watch Ultra 2, iPhone 15 Pro Max, AirPods Max a automatické hodinky vyrobené přímo společností, za kterou si účtuje neuvěřitelných 250 000 dolarů – tedy asi 5 825 000 Kč.

Za astronomickou cenou setu stojí jednak fakt, že je na jeho výrobu potřeba více než 500 hodin práce špičkových klenotníků, ale taktéž například to, že se při ní spotřebuje 7586 diamantů spolu s drahými kovy v čele s bílým zlatem. O to více zarážející je, že výrobce zcela ignoruje fakt, že minimálně AirPods Max jsou již řádně zastaralým produktem, který Apple pravděpodobně již v příštím roce aktualizuje. Luxusně upravená sluchátka se tak rázem stanou druhořadou kategorií a je proto otázka, zda budou pro své cílové zákazníky stále lákavá. Na druhou stranu je fakt, že ve světě luxusu se mnohdy hraje spíš na to, jak daná věc vypadá než jak vlastně funguje a jelikož designově budou AirPods Max od Golden Concept pořád špičková, z pomyslného milionářského výsluní jen tak neslezou. I kdyby však slezla, jejich majitelům to bude nejspíš zcela jedno. Pro koupi setu se totiž zcela určitě rozhodnou jen ti, kteří si budou moci nechat vytvořit na zakázku luxusní verze jakéhokoliv jiného gadgetu na světě.