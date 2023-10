Jediný informační systém pro Mac, který má API

Komerční sdělení: Jediný ze silných hráčů na trhu, který má API. Tak ABRA Flexi k naší velké radosti během letošního Digifestu představovali pořadatelé. Na API se zaměřil i Dan Matějka ve své přednášce s plně obsazenými místy. Co publikum nejvíc zaujalo a jaké jsou trendy v oblasti automatizace a digitalizace?

Náš příběh

Dva nadšenci a jeden geniální systém. ABRA Flexi začalo jako start-up dvou kamarádů, kteří vizionářsky navrhli, že moderní software by měl být v cloudu a s API, aby se dal s čímkoli propojit. Do ABRA rodiny se Flexi dostalo v roce 2014. Dnes má přes 10 000 uživatelů, ke kterým patří i firmy Prusa Research, Twisto, DesignVille nebo Dype zajišťující moderní účetnictví třeba pro Oktagon, Niceboy nebo Fabini.

Náš přínos

ABRA Flexi nabízí all-in-one řešení od účetnictví přes obchodní proces až po cenotvorbu, HR administrativu a sklady. A za jak dlouho v něm můžete začít pracovat? Do 10 minut a bez školení se zvládnete přihlásit a provést úvodní nastavení. Žádná složitá implementace se nekoná. Flexi je připraveno k okamžitému použití. K dispozici jsou podrobné návody a výuková videa.

Softwarové trendy

Podnikatelé mají na výběr ze dvou možností – buď zvolí výkonný „velký“ ERP, který se přizpůsobí na míru, nebo vsadí na menší ERP s API. V případě druhé varianty se v relativně v krátkém čase dostanou do světa vzájemně propojených specializovaných aplikací. Jaké z toho plynou výhody? Nezávislost a velká míra svobody – do informačního systému se přihlásí jednoduše online, nemusí nic aktualizovat ani hlídat, data mají v bezpečném cloudu. K tomu získají propojené aplikace nabízející to nejlepší v daném segmentu.

Co všechno se dá propojit skrz API?

E-shopy, banky, CRM, POS, interní systémy… v podstatě cokoli, co potřebujete. Propojení buď sami naprogramujete, necháte to na týmu ABRA Flexi, nebo zkusíte využít jednu z low-code platforem, které se prezentovaly i na Digifestu (tabidoo, Jetveo). Aplikace a programy si pak mezi sebou vyměňují data v reálném čase bez nutnosti zásahu lidské ruky. Nic nemusíte přepisovat, importovat ani zadávat. Všechno se děje automaticky.

Co všechno jde automatizovat?

Činnosti, které mají jasnou definici a často se opakují (párování plateb v účetnictví).

Aktivitu lidí, které lze využít smysluplněji (účetní přepisující faktury do počítače snadno nahradí platformy s vytěžováním faktur přes umělou inteligenci).

Výsledek? Nižší chybovost a vyšší efektivita.