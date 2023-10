iPhony sužuje další bizarní chyba, která vám může pořádně zavařit

Přestože je operační systém iOS považován mezi uživateli za podstatně dokonalejší než Android z hlediska počtu chyb, které se v něm objevují, pravdou je, že zcela bezchybný v žádném případě není. Zejména po vydání nové verze systému si totiž zpravidla jablíčkáři stěžují na to, že v něm naráží na spousty nedokonalostí, které uživatelský zážitek z telefonů či jiného hardwaru sráží. Přesně to se ostatně děje i nyní u iOS 17.0.3, který trpí podle našich čtenářů nepříjemnou chybou točící se kolem přepínání tichého a hlasitého režimu.

Chyba se točí konkrétně kolem nemožnosti přepnout iPhone z tichého režimu do hlasitého přes boční přepínač režimů. Několik čtenářů, kteří nám nezávisle na sobě napsali do zpráv i redakčních mailů, tvrdí konkrétně to, že se jim problém začal objevovat po aktualizaci na iOS 17.0.3 a to na několika modelových řadách iPhonů. Telefon podle jejich slov nejde přepnout z tichého režimu na hlasitý, jelikož i po přepnutí tlačítka na hlasitý režim zůstává v tichém režimu. Po restartování telefonu hlasitý režim funguje jenom do opětovného zapnutí tichého režimu, pak zas nejde přepnout. Bohužel, v nastavení starších iPhonů není žádná možnost, jak jej jednoduše ztlumit a poté jej opět zesílit. Zvoneček, který lze využívat coby ikonu pro aktivaci tichého a hlasitého režimu je totiž k dispozici jen na iPhonech 15 Pro kvůli jejich akčnímu tlačítku.

Fotogalerie iOS 17 3 iOS 17 12 iOS 17 6 iOS 17 1 iOS 17 11 iOS 17 2 iOS 17 14 iOS 17 18 iOS 17 15 iOS 17 13 iOS 17 9 iOS 17 5 iOS 17 10 iOS 17 8 iOS 17 4 iOS 17 17 iOS 17 16 iOS 17 7 Vstoupit do galerie

Jelikož se zatím stížnosti na tento problém objevují v poměrně malé míře, není v tuto chvíli jasné, zda se již Apple začal aktivně zabírat opravou chyby či zda vše již dokonce neopravil. Moudřejší však budeme snad už v úterý 24. října večer, kdy má kalifornský gigant uvolnit iOS 17.1, jehož součástí by při troše štěstí mohla být oprava tohoto nepříjemného omezení, které může člověku pořádně zavařit. Mít neustále aktivní tichý režim totiž není v mnoha situacích úplně ideální.