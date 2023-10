5 skvělých úkolových aplikací pro iPhone

Any.do

Any.do je populární úkolová aplikace, která navíc nabízí také synchronizaci s vaším kalendářem. Nabízí spoustu možností přizpůsobení i zobrazení, možnost nastavení připomínek včetně opakovaných, možnost spolupráce a sdílení seznamů úkolů, a v neposlední řadě je multiplatformní, takže ji můžete využívat na více Apple zařízeních najednou.

Aplikaci Any.do stáhnete zde.

Microsoft To Do

Microsoft To Do před lety nastoupila coby nástupce oblíbené aplikace Wunderlist. Zpočátku se k ní uživatelé stavěli spíše s rezervou, nakonec se ale ukázalo, že skvěle zvládá vše, co má, a do Wunderlistu vlastně ani nemá tak daleko. Nabízí přehledné zobrazení vašich úkolů, možnost sdílení a spolupráce, možnosti plánování, upomínek a spoustu dalšího.