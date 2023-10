Tyto nové „kryty“ pro iPhone 15 Pro stojí víc než on sám, přesto mu moc ochrany nedodá

Kdo alespoň koutkem oka sleduje svět mobilních zařízení, ví, že ceny iPhonů jsou poměrně vysoké. Vzhledem k vysoké ceně je zřejmé, že si leckdo bude chtít koupit na svůj iPhone nějaký kryt, který riziko poškození o něco zmenší. Stejně jako nové zařízení ani oprava nebývá mnohdy levnou záležitostí a kolikrát se cenově vyplatí skutečně sáhnout rovnou po novém zařízení. S kryty na iPhone je to různé. Nějaké obyčejné pryžové seženete za několik stovek korun. Originální od Applu pak za pár tisíc. Nicméně pokud chcete dát prémiový telefon do prémiového obalu, budete muset sáhnout do kapsy o něco hlouběji. A pokud budete chtít krále mezi kryty, vyjde vás takový kryt možná na více peněz, než kolik jste dali za nový iPhone. A to i přesto, že o jeho ochranných schopnostech bude možné dost pochybovat.

Velice zajímavé obaly jsou od společnosti Gray. Nejlevnější obal ze série ALTER EGO zakoupíte už za 989 dolarů. Nový iPhone 15 Pro se v USA prodává za 999 dolarů. Nejdražší obal, jenž v sobě obsahuje i zlato, lze pořídit za 1529 dolarů. Nutno ovšem říct, že obaly vypadají opravdu skvěle. S troškou humoru lze dodat, že by bylo možná nutné pořídit obal na takový obal. Galerii designu krytů od Gray naleznete pod odstavcem. Na každý pád společnost nevyrábí obaly pouze na iPhone. Velice zajímavě a futuristicky vypadají i jejich kryty na Apple Watch. Posuďte sami na jejich webových stránkách.