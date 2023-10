Šlápl Apple vedle? Zájem o 15″ MacBook Air raketově klesá

Mnozí uživatelé dlouhé roky volali po větším MacBooku Air. Apple jejich přání vyslyšel a představil 15″ MacBook Air. Nicméně jak se zdá, zájem je o něj velmi vlažný. Tvrdí to alespoň věhlasný analytik Ming-Chi Kuo, podle něhož budou dodávky většího MacBooku z rodiny Air 20 % pod očekáváním. Dodává, že obecně zájem o MacBooky klesá, převážně pak po sezóně Back to School.

„Poptávka po novém 15palcovém MacBooku Air po období návratu do školy (Back to School) výrazně klesla, přičemž prognózy dodávek klesly o přibližně 20 % a více. Očekává se, že dodávky MacBooků poklesnou meziročně zhruba o 30 %. Za rok 2023 tak Apple dodá přibližně 17 milionů MacBooků,“ uvedl Kuo na svém blogu. Za nižší dodávky může podle analytika také úmysl Applu letos již žádné nové MacBooky nepředstavit. Ruku v ruce se sníženým zájmem o MacBooky jde také fakt, že počet home office stále klesá. Na druhou stranu Kuo tvrdí, že rok 2024 bude pro MacBooky daleko lepší, neboť se ve velkém čeká příchod procesorů M3. V současné době se dle Kua Apple potřebuje zbavit zásob a přeformulovat nové produktové a marketingové strategie pro příští rok. I Kuo tedy znovu potvrzuje, že MacBooky již letos nedorazí a dočkáme se jich možná už na jaře. Plánujete přesto do konce roku zakoupit nový MacBook?