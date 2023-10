Amazon v příštím roce začne shazovat zásilky z dronů na zahrady zákazníků v Itálii a UK

Amazon ve svém novém prohlášení uvedl, že do konce příštího roku začne ve Velké Británii nabízet doručení dronem přímo na vaši zahradu. Autonomní drony automaticky naloží ve skladu Amazonu objednávku, přiletí nad zahradu zákazníka a do zahrady shodí balíček, samozřejmě tak, aby se při pádu nepoškodil. Od chvíle, kdy zboží objednáte do okamžiku, než se objeví na vaší zahradě přitom podle Amazonu uběhne maximálně 60 minut. Doručení dronem navíc nebude stát více než klasické doručení. Amazon totiž doručení dronem považuje za standardní doručení a služba se hodí především pro rychlé doručení malých předmětů, jako jsou opalovací krémy, zápalky a podobné věci, které lidi potřebují dostat co nejdříve od objednávky.

Služba s názvem Amazon Prime Air bude samozřejmě omezena na určité oblasti, které se však budou nadále rozšiřovat. Amazon používá vlastní drony s názvem MK30, které jsou tiché, fungují zcela autonomně a dokáží fungovat i ve větru nebo slabém dešti. Drony dokáží unést balíček o váze 2,25 kilogramu a tento balíček je ukryt přímo v těle dronu ve speciálním zabudovaném kontejneru, ze kterého je poté shozen na zahradu zákazníka. Jakmile dron doručí zásilku, automaticky se vrátí zpět do skladů Amazonu, kde přistane na speciální stojan, na kterém se dobíjí a čeká na vložení další zásilky. Ta je vložena do kontejneru dronu zcela automaticky. Spolu se zásilkou dron získá také pokyny, kam má letět a kde má zásilku vyložit.

Amazon již službu používá v Texasu a Kalofornii a tvrdí, že drony dodaly tisíce balíčků během prvního roku, co služba funguje. Kromě Velké Británie se chystá Amazon službu spustit během příštího roku také v Itálii. Drony mohou létat do vzálenosti 12 kilometrů od své základy, což není vůbec špatné na to, že se bavíme přímce mezi vaším domem a skladem Amazonu. Pro představu, kdyby bylo středisko Amazonu například v Praze na Vinohradech, dokázal by dron obsloužit prakticky celou Prahu.