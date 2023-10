Vývoj prvního ohebného iPadu je v plném proudu, dorazit má už brzy

Zatímco spousta převážně asijských výrobců elektroniky již vstoupila do světa ohebných displejů, Apple se mu zatím stále straní. V kuloárech se však již nějakou dobu šušká o tom, že vývoj jeho vlastních ohebných displejů probíhá na plné obrátky, což dnes potvrdily i zdroje asijského portálu DigiTimes. A nejen to.

Podle zdrojů výše zmíněného portálu probíhá v současnosti vývoj ohebného iPadu na plné obrátky, jelikož jej chce Apple světu ukázat co možná nejdříve. Konkrétně má uvažovat o konci roku 2024 či začátku roku 2025, avšak to samozřejmě jen za předpokladu, že se ve vývoji neobjeví žádné nepředvídatelné okolnosti, které by jej jakkoliv pozdržely. Bohužel, zda by se mělo jednat o modely řady Pro, mini, Air či základní, potažmo zda by nebyl ohebný iPad zcela novou modelovou řadou v tuto chvíli nevíme. Co však víme, je to, proč se Apple pustil primárně do vývoje ohebného iPadu a nikoliv iPhonu. Je tomu tak údajně proto, že si obecně ohebnou budoucností elektroniky není příliš jist a proto jí chce nejprve otestovat na produktu, který tvoří jen malou část jeho příjmů a který tedy když pohoří, nebude to pro něj znamenat žádnou velkou patálii.