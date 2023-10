Víme, jak se bude pravděpodobně jmenovat příští macOS

Sonoma a Napa, dvě sousedící oblasti, které zná snad každý milovník vína na světě. Zatím co Sonoma, je větší a malebnejší oblastí, připomínající například Toskánsko, Napa je takový Hollywood vína. V Sonomě se můžete hodiny poflakovat mezi vinicemi bez toho, aniž byste potkali živáčka, zatímco v oblasti Napa můžete objíždět luxusní restaurace a pít vína s hodnocením minimálně 95 bodů. Jedno je však jisté, tyto dvě oblasti by si navzájem neodpustily, kdyby Apple pojmenoval macOS po jedné a na tu druhou zapomněl. S největší pravděpodobností se tak nová verze macOS 15.0 bude jmenovat macOS Napa. To poslední, co by Apple chtěl, je dělat rozdíly mezi dvěma regiony, které spolu od pradávna soupeří.