Sháníte levně iPhone, iPad, Mac či jiný Apple produkt? Na MobileGear vše seženete za super ceny

Komerční sdělení: Přemýšlíte nad pořízením nového iPhonu či jiného Apple produktu, ale nemusí se jednat vyloženě o zbrusu nový kousek? V tom případě pro vás máme tip na obchod, jehož nabídka by vás mohla zaujmout. Řeč je konkrétně o obchodu MobileGear.cz, který nabízí spoustu Apple produktů za příznivé ceny. Důvod je přitom naprosto jednoduchý. Obchod se totiž zaměřuje na prodej zánovních a použitých Apple zařízení, díky čemuž jsou jím nabízené iPhony, Apple Watch, Macy a další k dostání podstatně levněji, než je jejich standardní cena. To není ani zdaleka vše, čím dokáže MobileGear zaujmout.

Ze široké nabídky si určitě vyberete

Jedním z dalších benefitů obchodu MobileGear je šíře jeho nabídky. S výběrem elektroniky byste tedy neměli mít problém, nehledě na to, zda hledáte nový iPhone, iPad, Mac, AirPods, Apple Watch či různé příslušenství a tak podobně. U každého zařízení navíc uvádí obchod jeho IMEI, skrze které si jej můžete zkontrolovat na internetu a přesvědčit se tak o jeho původu či technických specifikacích. Ve výsledku se tedy nemusíte nákupu obávat, jelikož je vše jednoduše ověřitelné.

Jelikož prodává MobileGear zánovní a použité produkty, nabídka obchodu je rozdělena do několika kategorií podle stavu. Ve všech případech se jedná o plně funkční a techniky prověřená zařízení, která se od sebe mohou lišit jen svým zevnějškem, dle kterého jsou rozřazeny právě do kategorií. Nemusíte se tedy obávat, že byste kupovali zajíce v pytli. Od kategorie se samozřejmě odvíjí i samotná cena. Mimochodem, v poslední době se MobileGear zaměřil na zpřesnění kategorií, do kterých jsou produkty rozřazovány. S výběrem produktu ve stavu, o který stojíte, byste tedy neměli mít problém.

Kromě kategorie, která odhaluje celkový stav zařízení, se na webu prodejce dozvíte třeba i kapacitu baterie. Pokud by se vám navíc zdála nízká, můžete si u MobileGear rovnou dokoupit její výměnu, jelikož se obchod kromě prodeje specializuje už i na opravy Apple zařízení. Mezi další doplňkové služby, které si lze dokoupit při pořizování vašeho nového jablíčka, pak patří třeba i prodloužená záruka, díky které si tedy můžete být jistí tím, že pokud se vám iPhone porouchá, budete mít řešení bez starostí.

U MobileGear nicméně můžete nový smartphone nejen pořídit či opravit, ale i prodat. Společnost se totiž zaměřuje taktéž na výkup elektroniky, za které nabízí velmi férové ceny. Ty se samozřejmě odvíjí od stavu daného zařízení s tím, že v čím lepším stavu daný produkt je, tím více peněz za něj utržíte. Maximální výkupní ceny jednotlivých produktů si můžete prohlédnout zde poté, co v jednoduchém webovém formuláři vyplníte stav vašeho zařízení, podle kterého vám bude nabídnuta orientační cena. Obchod následně na své náklady zařízení na vaší adrese vyzvedne, ve své centrále jej prověří a pokud budete s navrženou výkupní cenou souhlasit, vyplatí vám jí na účet. Pokud byste však spokojení nebyli, zařízení vám bez problému zašle zpět.

Nekupujte zajíce v pytli

Vraťme se ale ještě chvíli ke zmiňovanému stavu baterie. Ta je totiž spotřebním komponentem, který podléhá chemickému stárnutí. Postupem času proto logicky ztrácí na své kapacitě a tedy ve výsledku i výdrži. Jelikož však MobileGear dopředu informuje o přesném stavu kondice baterie, víte, v jakém stavu zařízení kupujete. Zároveň je tu pro vás pak možnost při nákupu využít slevy na výměnu baterie za novou. Nejen, že si tak můžete přijít na takřka nový iPhone za přívětivou cenu, ale zároveň u něj můžete nechat se slevou vyměnit baterii, čímž jej z hlediska výdrže dostanete zpět na úroveň zbrusu nového zařízení.

MobileGear se však samozřejmě nezaměřuje jen na výměny baterií, ale nabízí široký pozáruční servis, který je navíc zákazníků, kteří u něj pořídili nějaký ten hardware k dispozici s 10% slevou. Obchod se v tomto ohledu navíc vyznačuje individuálním přístupem a vždy vše konzultuje s daným zákazníkem, aby byl s výslednou opravou opravou spokojený. Díky tomu je tak využití jeho služeb o poznání příjemnější než tomu je u konkurence. Zákazníkům totiž nenabízí jen samotné produkty, ale také nadstandardní služby, které jsou velmi atraktivní a které dokáží k nákupu přesvědčit. Pokud tedy hledáte ověřený Apple produkt a rádi byste na něm ušetřili, je MobileGear skvělou možností.