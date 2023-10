Letos už nic nečekejte. Nový iMac dorazí příští rok

Fanoušci all-in-one počítačů iMac si budou muset na aktualizaci počkat až do příštího roku. Přestože se před pár dny objevily zprávy o tom, že by se svět mohl co nevidět dočkat aktualizované verze 24“ iMacu osazené čipy M2 a M2 Pro, nyní jsou tyto informace dementovány jedním z nejvěrohodnějších zdrojů současnosti. Řeč je konkrétně o analytiku Ming-Chi Kuovi, který se dlouhodobě chlubí vazbami na dodavatelský řetězec Applu.

Kuo ve své nové zprávě víceméně potvrdil dřívější slova reportéra Marka Gurmana z Bloombergu ohledně příchodu 24“ iMacu v roce 2024. Kdy přesně se tak stane sice ani jeden nezmínil, oba se však shodují na tom, že dostane do vínku 3nm čip M3 obsahující 8 jader CPU a 10 jader GPU. A jelikož ten si má svou premiéru odbýt hned v první polovině příštího roku, je pravděpodobné, že spolu s ním se dočkáme právě i tohoto iMacu, byť jasněji bude samozřejmě až podle další nálože informací, které v nadcházejících týdnech a měsících uniknou na světlo světa.

Fotogalerie iMac 2021 1 iMac 2021 2 iMac 2021 3 iMac 2021 4 iMac 2021 5 iMac 2021 6 iMac 2021 7 iMac 2021 8 iMac 2021 9 iMac 2021 10 iMac 2021 11 iMac 2021 12 iMac 2021 13 iMac 2021 14 iMac 2021 15 iMac 2021 16 iMac 2021 17 iMac 2021 18 iMac 2021 19 Vstoupit do galerie

Pravdou je, že aktualizaci potřebuje 24“ iMac už jako sůl. Apple jej totiž představil již v roce 2021 s tím, že v něm tepe čip M1. Ten je sice i v současnosti více než dostatečný, nicméně zatímco ostatní Macy osazené dříve čipem M1 již přešly na M2, u iMacu Apple z neznámého důvodu otálí. Doufejme tedy, že již relativně brzy otálet přestane a co víc, že stroj vylepší i jinak než jen po stránce čipu.