Apple chystá 32″ iMac! Toto o něm uniklo

Zatímco v minulosti byly na výběr hned dvě velikosti iMaců a dokonce i dva typy, v současnosti je k dispozici jen a pouze 24“ model osazený čipem M1. To by se však mělo snad již v roce 2025 změnit. K 24“ iMacu má totiž Apple „přidat“ i větší 32“ model, který bude dost možná navazovat na již před lety ukončený iMac Pro. Tvrdí to alespoň zdroje předního analytika Ming-Chi Kua.

Kuovy zdroje tvrdí konkrétně to, že je 32“ iMac v intenzivním vývoji s cílem dokončit jej na rok 2025 pro čipy M4 Pro a M4 Max. Kromě výkonu má pak být jeho důležitou zbraní skvělý displej. Apple má u něj totiž vsadit na mini LED panel, který by mu měl dodat zobrazovací schopnosti velmi blízké těm, které nabízí Pro Display XDR. Právě s ohledem na tuto skutečnost je však otázkou, za kolik bude Apple svou novinku nakonec prodávat. Pokud totiž dorazí ve 32“ a s typem displeje, který nabízí Pro Display XDR, klidně by se mohlo jednat o zařízení ještě dražší než je právě tento displej. To by však mohl být docela masakr. Vždyť Pro Display XDR stojí „v základu“ se standardním sklem 139 990 Kč a to navíc bez stojanu. Ve verzi s nanotexturou za něj pak uživatelé zaplatí 164 990 Kč. Kdyby tedy 32“ iMac Pro začínal na částce kolem 180 000 Kč, asi by to nikoho příliš nepřekvapilo.