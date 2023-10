Váš iPhone 15 Pro Max obsahuje titan v hodnotě …

Znáte to, investice do drahých kovů by měla tvořit část vašeho investičního portfólia a pokud máte iPhone 15 Pro nebo iPhone 15 Pro Max, pak lze s pořádnou dávkou nadsázky říct, že jste do drahých kovů investovali. YouTuber JerryRigEverything se rozhodl zjisti, jakou hodnotu má titan ve vašem iPhone 15 Pro Max. Protože rámeček iPhonu obsahuje jak hliník, tak titan, musel nejprve odstranit veškerý hliník, který se taví při výrazně nižší teplotě než titan a dokázal tak oddělit titan od hliníku. Zatímco hliník se taví při zhruba 1500 stupních Celsia, titan potřebuje nejméně 3000 stupňů Celsia a tak nebylo oddělení hliníku od titanu žádný problém.

Z iPhone 15 Pro Max mu zbylo 18 gramů titanu. Cena za gramu titanu se na trhu pohybuje na úrovni okolo 2,50$, pokud se bavíme o drahém kovu jako takovém. Pokud se pak bavíme o ceně pro průmyslové účely, cena za gram titanu se pohybuje okolo 50 centů. Ve vašem iPhone 15 Pro Max tak máte titan v hodnotě minimálně 9$, ovšem vzhledem k tomu, že vy byste titan prodávali jako kov pro šperky a podobné využití, dostali byste za něj právě oněch 2,50 dolarů za gram, tedy 45$, což je lehce přes 1000 korun. Pokud vám tedy manželka nadává, že vyhazujete peníze za nesmysly (rozuměj iPhone 15 Pro Max), můžete jí s nadsázkou říct, že je to investice do drahých kovů.