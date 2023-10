iPhone 15 Pro je nejlevnější iPhone Pro v historii!

iPhone 15 je druhý nejlevnější iPhone v historii společnosti Apple a překonává jej pouze původní iPhone z roku 2007. Pokud totiž přepočítáme ceny jednotlivých iPhonů od roku 2007 až do současnosti podle inflace, pak zjistíme, že je to skutečně tak. Společnost perfectrec.com si dala tu práci a podle inflace v USA spočítala, na kolik by vás vyšlo pořízení každého jednoho iPhone, který Apple uvedl od roku 2007 na trh. Cena v níže uvedeném grafu a tabulce upravuje cenu telefonu na cenu, kterou by vzhledem k inflaci stál, kdyby se prodával v letošním roce.

Apple začínal svůj iPhone (2g) v roce 2007 prodávat za cenu 499$ za základní model, což by vzhledem k inflaci dělalo v roce 2023 již 732$. Vůbec první iPhone je tak zároveň tím jediným, který vzhledem k inflaci do letošního roku mohli lidé koupit levněji, než iPhone 15, jenž Apple prodává za 799$. Nejdražší byl pak ze základních modelů a po připočtení inflace iPhone 12 z roku 2020, který by vzhledem k inflaci dnes stál 943$. Z řady „Pro“ je iPhone 15 Pro vůbec nejlevnějším telefonem v historii a iPhone 15 Pro Max pak skončil na druhém místě v řadě „Pro Max“. iPhone 15 Plus je pak nejdostupnějším modelem mezi velkými iPhony ze základní řady. Samozřejmě je nutné počítat s tím, že tabulka a grafy zahrnují základní ceny za iPhone v USA a inflaci v USA.