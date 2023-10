Na prodej je několik raritních iPhonů 2G, jeden z nich je dokonce stále v krabici dopravce

Přestože od představení prvního uplynulo již dobrých 16 let, jelikož jej Steve Jobs světu ukázal v roce 2007, stále lze čas od času narazit na doposud nerozbalené kousky, které si jejich majitelé před lety pořídili coby investiční či sběratelskou záležitost. Přesně tyto kousky nyní spolu s dalšími míří do aukce konané společností LCG Auctions, ve které se v minulosti již pár podobně zajímavých Apple produktů objevilo. Tentokrát je však možná ještě víc o co stát.

Do Fall Premier Auction pořádané společností LCG se dostal například iPhone 2G doplněný o účtenku z Apple Storu, nerozbalený iPod první generace či iPhony 3G a 3GS. Zřejmě nejzajímavější je však iPhone 2G, které nejenže nikdy nebyl vybalen ze své krabičky, ale dokonce je stále zabalen i v přepravní krabici, ve které jej doručila zákazníkovi kurýrní služba FedEx. Člověk, který se pro pořízení tohoto kousku rozhodne, tedy sice nedostane zrovna věc, kterou si asi vystaví na poličku, nicméně bezesporu dostane jeden z nejunikátnějších iPhonů 2G, ke kterým se dá dostat. O jiném zařízení, které by bylo stále uloženo v originální přepravní krabici, kterou navíc nikdy neopustilo, jsme totiž doposud nikdy neslyšeli.

Co se týče ceny produktů v aukci, tu lze v současnosti velmi těžko odhadovat, jelikož do ní do jisté míry promlouvá štěstí a celkové momentální rozpoložení sběratelské komunity. Loni se například nikdy nerozbalený iPhone 2G prodal za téměř 40 000 dolarů, letos pak dokonce za více než 63 000 dolarů, přičemž tyto modely se od sebe prakticky nelišily. O to zajímavější proto bude sledovat, jak tato aukce dopadne.