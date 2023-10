Jak vypnout NameDrop

Jak na iPhonu vypnout NameDrop? Společnost Apple zavedla spolu s představením operačního systému iOS 17 novou funkci s názvem NameDrop. Nová funkce NameDrop v operačním systému iOS 17 usnadňuje sdílení kontaktních údajů, ale obsahuje také ochranná opatření, která vás chrání před případným obtěžováním. Jediné, co Apple ve své ukázce funkce NameDrop na WWDC předvedl, bylo přiblížení dvou iPhonů k sobě a následná výměna jejich kontaktních údajů. Zdánlivá jednoduchost a přímočarost celého procesu vzbudila v některých uživatelích obavy o to, zda je NameDrop bezpečný, a zda někdo tímto způsobem nemůže získat jejich kontaktní údaje bez jejich souhlasu.

To naštěstí opravdu není možné, a uživatelé mají i u takto jednoduchého procesu plnou kontrolu nad tím, co se stane. Celou funkci NameDrop můžete samozřejmě na svých iPhonech zcela vypnout. Jak na to?

Pokud byste chtěli NameDrop na vašem iPhonu i navzdory jeho bezpečnosti vypnout, postupujte podle následujícího návodu.

Na iPhonu spusťte Nastavení .

. Klepněte na Obecné .

. Zvolte AirDrop .

. Deaktivujte položku Přiblížením zařízení k sobě.

Tímto způsobem můžete tedy snadno a rychle deaktivovat na iPhonu s iOS 17 funkci NameDrop. Společnost Apple nicméně trvá na tom, že funkce je zcela bezpečná, není zneužitelná, a uživatelé se tedy absolutně nemají čeho obávat.