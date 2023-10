Recenze PanzerGlass HOOPS: Důmyslná ochrana všech objektivů vašeho iPhonu

V dnešní recenzi se podíváme na další ochranné příslušenství z dílny společnosti PanzerGlass. Do redakce nám totiž dorazily konkrétně krytky objektivů HOOPS, které jsou k dostání jak na nejnovější iPhony 15 (Pro), tak i na starší generace. Jaká tedy tato vychytávka, která má za úkol udržet objektivy vašich iPhonů bez poškození, v praxi je?

Specifikace

Zapomeňte na ochranné krytky, které překrývaly celý zadní fotomodul iPhonu a tím výrazně ovlivňovaly jeho celkový vzhled. PanzerGlass Hoops je totiž ochrana šitá na míru každému jednomu objektivu. Co to znamená? Jednoduše to, že se jedná o krytky, které se aplikují přímo na objektiv a nikoliv na celý fotomodul, díky čemuž jsou tak jednotlivé objektivy telefonu perfektně chráněny, ale zároveň není výrazně pozměněn vzhled telefonu.

Co se týče specifikací samotné ochrany, PanzerGlass spoléhá na kovový rámeček v kombinaci s dvakrát tvrzeným sklem, které by mělo odolat tlaku až 15 kg a které dle jeho slov odpovídá tvrdosti 9H, díky čemuž jej lze jen velmi obtížně poškrábat a tak podobně. Krytky jsou dále opatřeny tmavým „lemem“, který má dopomoci k zachování rychlého ostření. Zkrátka a dobře, ochrana je dělána tak, aby plnila svou funkci a zároveň uživatele jakkoliv neomezovala.

Testování

Začít nemůžu jinde než už samotné aplikace krytek objektivů, jelikož ta může být pro někoho strašákem. To však jen do chvíle, než zjistí, jak jednoduchá je. Krytky jsou totiž součástí jednorázového aplikátoru, který stačí přiložit na vyleštěné objektivy, následně jej od krytek jednoduše oddělit a je hotovo. Krytky jsou okamžitě na svém místě a na vás už je vlastně jen mírně na ně zatlačit, aby se k objektivům co nejlépe přichytily. Vznik bublin je pak na takto malé ploše prakticky nemožný, avšak kdyby náhodou přeci jen bublina vznikla, stačí krytku odchlípnout a znovu přilepit, čímž se problém vyřeší.

Super je, že krytky po aplikaci jednotlivé objektivy přespříliš nezvětšují a celkově bych se nebál říci, že si jich zejména na tmavých iPhonech ani nevšimnete. U těch světlejších je sice potřeba počítat s tím, že objektivy přebarví do jiné barvy, nicméně i tak se nejedná o nic hrozného – přeci jen se bavíme o velmi malém příslušenství, kterého si leckdo ani nevšimne. Co je však nejdůležitější, po aplikaci sklo absolutně neovlivňuje kvalitu fotografií. Vše totiž vypadá v hledáčku telefonu přesně tak, jak to vypadalo, když ještě krytky nalepeny nebyly. Nemusíte se tedy bát žádného přidaného šumu, odlesků či jiných nepříjemností, protože o krytkách na objektivech vědět po aplikaci nebudete de facto do chvíle, kdy se jich rozhodnete zbavit například kvůli prodeji telefonu. Musím ale přiznat, že člověku dokáže toto příslušenství dodat pomyslný klid na duši, protože si je rázem jistý tím, že objektivy iPhonů jen stěží poškodí. Při jejich vyčnívání ze zad telefonu přitom riziko poškození určitě existuje.

Resumé

Pokud máte z poškození objektivů vašeho iPhonu strach, nebo si zkrátka chcete jen zajistit ještě větší bezpečnost vašeho jablečného miláčka – ať už v kombinaci s krytem či bez -, jsou krytky objektivů PanzerGlass HOOPS asi tím nejlepším, čím lze v současnosti foťák vašeho iPhonu ochránit. Jejich cena je přitom poměrně příznivá a odolnost taková, že vám bude prakticky 100% stačit koupě jednoho setu krytek na jeden smartphone. Není tedy třeba mít z tohoto produktu strach, ba právě naopak.

