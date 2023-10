Recenze batohu Tigernu T-B9023: Paměťová pěna na zádech a spousta prostoru uvnitř

Vybrat kvalitní batoh do práce či do města, který dokáže pojmout počítač, jídlo, zápisníky či jiné předměty denní potřeby je docela kumšt – tím spíš, když jej chcete sehnat ideálně i za co nejlepší cenu. Batohy, které přesně tyto požadavky splňují, však již relativně dlouho vyrábí Tigernu a jelikož nám do redakce dorazil další kousek na test, v následujících řádcích vás s ním seznámím.

Specifikace a design

Batoh Tigernu T-B9023 je z hlediska zpracování a designu malým batohem, který však nabízí spoustu úložného prostoru rozloženého do velkého množství kapes. Kromě spousty předmětů dokáže batoh pojmout třeba i notebook s úhlopříčkou až 15,6 palce, takže do něj není problém vměstnat ani ten největší MacBook. Super je, že právě pro laptop je v batohu vytvořena samostatná polstrovaná přihrádka vybavená gumovými popruhy pro stabilní ukotvení v ní, takže si můžete být jistí tím, že v útrobách batohu nebude počítač „putovat“, ať už s ním budete dělat cokoliv.

Jak jsem již „nakousnul výše“, hlavní kapsa slouží k bezpečnému uschování počítače, přičemž díky spoustě dalších kapes pojme i spoustu dalších doplňků, jako jsou powerbanky, nabíječky, sešity, učebnice či zkrátka cokoliv, co pro každodenní život potřebujete. Po otevření kapsy je totiž k dispozici mnoho praktických kapes pro uspořádání věcí. Další kapsa je pak skryta v zádové části a vzhledem k tomu, že k ní není přístup v případě, když máte batoh na zádech, jedná se o skvělé místo k ukrytí důležitých předmětů typu peněženky, karty a tak podobně. O bezpečnost se však nestará jen kapsa v zádovém prostoru, ale taktéž kvalitní dvojité zipy na hlavní kapse, které lze zabezpečit i pomocí TSA zámku.

Kromě bezpečnosti ale nabízí batoh i velmi slušný komfort z hlediska nošení. Záda jsou totiž pokryta měkkým polstrováním s paměťovou pěnou, které zajišťuje maximální odvětrávání a zabraňuje pocení zad. A co víc, vašim zádům se dokonale přizpůsobí, díky čemuž je tak batoh na zádech velmi příjemný. V dolní části batohu je popruh pro snadné připevnění na velký cestovní kufr. Na každé straně batohu jsou ještě menší kapsy, kam můžete umístit lahev s nápojem nebo menší příslušenství. Pokud vás pak zajímá materiál, ze kterého je batoh vyroben, jedná se o oxfordskou tkaninu v kombinaci s umělou kůží. Hezkým detailem tohoto produktu je pak speciální magnetická přezka, která slouží k uzavření malé přední kapsy.

Testování

Batohy Tigernu se vyznačují svým minimalistickým designem, přičemž model T-B9203 není v tomto směru žádnou výraznou výjimkou. Jednoduchý tvar v kombinaci s černými materiály a tmavými kvalitně působícími zipy je toho ostatně důkazem. Jediné, co mi v tomto směru na batohu nesedí, jsou oranžové proužky na přední straně, které jsou na můj vkus až moc výrazné. Jedná se však o můj ryze subjektivní názor a zatímco mě se tento prvek nelíbí, vám samozřejmě může, protože do jisté míry nudný design výrazná oranžová rozbíjí.

Přestože je batoh svými rozměry 32 x 15 x 45 cm zařaditelný spíše mezi ty menší, faktem je, že do něj lze napěchovat skutečně pořádnou nálož věcí. V praxi nemá problém kromě notebooku a tabletu pojmout i nějakou tu mikinu, kabeláž, knihy a sešity, jídlo a pití na celý den a dalších pár drobností ve formě peněženky, klíčů a tak podobně. V tomto směru se tedy skutečně není třeba obávat jakýchkoliv potíží kvůli nedostatku místa. A co víc, díky spoustě vnitřních i vnějších kapes lze přenášené předměty velmi dobře „roztřídit“ do jednotlivých přihrádek pro co nejlepší přehlednost. Přehrabování se v jedné velké kapse se tedy obávat nemusíte.

Veskrze kladně musím zhodnotit i celkové pohodlí, které batoh nabízí po jeho nasazení na záda. Přestože bych tomu upřímně zprvu nevěřil, paměťová pěna na zádech je opravdu znát a batoh se vašim zádům díky ní přizpůsobí lépe než kdykoliv předtím jakýkoliv jiný batoh, co jste doposud měli. Co však batoh z hlediska komfortu nahání svými polstrovanými zády, to malinko ztrácí popruhy, které jsou naopak docela tvrdé a nějaké to dodatečné polstrování by jim rozhodně slušelo. Ne, že by bez něj popruhy tlačily, ale pokud si batoh více „naložíte“, mají popruhy trochu tendenci se zařezávat.

Resumé

T-B9023 se výrobci Tigernu rozhodně povedl. Jedná se totiž o designově líbivý kousek nabízející snad vše, co je v dnešní moderní době u batohů potřeba. Potěší zde ale třeba i odolnosti proti vodě či poškrábání díky použitým materiálům, nebo výše zmíněná polstrovaná záda paměťovou pěnou, která zajišťují perfektní pohodlí. Za mě se tedy jedná o batoh, který si pozornost rozhodně zaslouží.

Tigernu T-B9023 můžete zakoupit zde