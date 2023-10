Recenze Aligator Smart Station: Minimalistická a elegantní nabíjecí stanice

Pokud hledáte nabíjecí stanici, díky které můžete nabíjet iPhone, AirPods a Apple Watch současně, má pro vás společnost Aligator řešení v podobě své Aligator Smart Station A. Jedná se o stanici, jenž je určena pro nabíjení těchto tří zařízení současně. Její součástí jsou celkem čtyři nabíjecí cívky, abyste telefon mohli nabíjet jak ve svislé, tak vodorovné poloze, což je poměrně zajímavé řešení. Pojďme se na ni podívat v praxi.

Samotná stanice je celá vyrobená z plastu s výjimkou pogumované spodní části, zarážky pro telefon a také pogumované části pro sluchátka. Navzdory použitému plastu nepůsobí stanice lacině, ale naopak poměrně prémiovým dojmem, navíc obzvlášť když na ni dáte telefon a AirPods, všimnete si, že je poměrně minimalistická. Pro napájení stanice elektřinou slouží USB-C kabel, který je součástí balení, a připojit ji musíte k minimálně 15 W adaptéru.

Zajímavostí na této nabíjecí stanici je RGB podsvícení, které v případě, že se nic nenabíjí, svítí zeleně okolo celé základny stanice a v momentě, kdy začnete s nabíjením, spustí se několik barev, které se jakoby otáčejí okolo základny. Velkou úlevou pro mě bylo zjištění, že pokud už vám bylo 15, můžete vypnout RGB podsvícení snadno jediným tlačítkem, které se na stanici nachází. Místo diskotéky tak máte elegantní a musím říct, že i poměrně minimalistickou nabíjecí stanici.

Co se rychlosti nabíjení týká, je výkon celé stanice maximálně 15 W, ovšem v tomto případě je důležité počítat s tím, jak je to s výkonem nabíjení v praxi. Jednak je to nabíjecí výkon jednotlivých bezdrátových cívek, z nichž ta pro AirPods dává maximálně 3W, ta pro Apple Watch 2,5 W a ta pro telefon maximálně 15 W, ovšem v případě iPhone je to pouze 7,5 W. Na druhou stranu se jedná o nabíjecí stanici, kterou většina lidí použijen a noční stolek nebo někam do pracovny, kanceláře a nebude od ní očekávat nějaké rychlostní závody, co se rychlosti nabíjení týká. Za mě osobně je stanice pěkně zpracovaná, a i když je celá z plastu, nepůsobí nijak lacině, spíše naopak. Co se rychlosti nabíjení týká, záleží jen na vás, zda je pro vás dostatečná. Pokud tedy hledáte kompaktní nabíjecí stanici, jenž zvládne nabíjet Apple Watch, AirPods a iPhone, pak je Aligator Smart station zajímavou volbou.

Aligator Smart Station si můžete zakoupit přímo zde.