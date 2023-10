Co se skutečně změnilo od dob Steva Jobse

I když často slyším kritiku na to, jak byl Apple za Steva mnohem lepší firmou a jak se Steve musí obracet v hrobě, můj názor je trošku jiný a navíc mám na své straně čísla. V době, kdy Steve Jobs zemřel, vydělal Apple za rok to, co nyní vydělá za měsíc. Ať se to komu chce líbí nebo ne, Tim Cook z Applu udělal dokonalou mašinu na peníze a o to jde v podnikání především. Co se však skutečně objektivně změnilo jsou prezentace a teď nemluvím o samotných keynote, ale i o prezentacích produktů jako takových.

Zatímco některé produkty nám začal Apple ukazovat dlouhé měsíce před tím, než je oficiálně uvede na trh, jako například Vision Pro, některé produkty naopak ukazuje dřív, než pro ně má dokončené věci, se kterými dávají smysl. Hlavní novinkou iPhone 15 Pro je 3nm procesor, který je alespoň dle slov Applu něčím zcela revolučním a úžasným ve světě smartphonů. Procesor, který má proměnit iPhone v herní konzoli zní skvěle, ovšem Apple se nedokázal sjednotit s vývojáři tak, aby měli připravenou alespoň jednu jedinou hru, která využije jeho výkon již v době uvedení na trh.

Když v minulosti Steve Jobs ukazoval věci jako digitální kompas, gyroskop nebo akcelometr, vždy měl hru, která vyšla v den prodeje nového iPhone a dokázala geniálně využít nové funkce telefonu. Samozřejmě, že si většina lidí nekupuje iPhone proto, aby si na něm zahrála jednu hru, ale každý si chce nějak vyzkoušet nebo ověřit, jaký výkon nebo nové funkce skutečně má hračka, kterou si právě donesl domů. Oproti tomu musíme na vydání první hry čekat dlouhé měsíce a to je obrovská škoda, která se za Steva skutečně nestávala.

Apple navíc začal míchat funkce nového hardware jako takového s funkcemi nové verze OS. Společnost do jisté míry vsází na to, že ne každý se o nové verze operačních systémů zajímá natolik, aby dokázal při prezentaci nového iPhone nebo nových Apple Watch rozeznat, které funkce přináší samotný hardware a které jsou součástí nového OS a jsou podporovány i na generace starých zařízeních.

Apple začal také slovíčkařit a upravovat některé věci tak, jak se mu hodí. Najednou se výdrž baterie nového iPhone nesrovává s předchozí, ale dva roky starou generací. Najednou se kopíruje popisek z AirPods 2. generace s Lightningem také na AirPods Pro s USB-C, díky čemuž si řada lidí myslí, že nová sluchátka mají všechny novinky v porovnání s předchozí variantou, tedy s tou s Lightningem, i když ve skutečnosti se od nich nijak neliší.

V těchto věcech se Apple jednoznačně změnil a nutno říct, že ne zrovna k dobrému. Člověk musí být trpělivější a pozornější, aby si dokázal nové produkty vychutnat naplno a zároveň mohl selektovat mezi tím, co je realita a co je tak trošku přikrášlená realita, která vsází na nepozornost uživatelů.