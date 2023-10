EU chce číst každou vaši odeslanou zprávu přes internet

Některé plány Evropské unie snad ani nelze brát jinak než jako bláznivé. Přesně takovým je i plán Evropské komise na boj proti sexuálnímu zneužívání dětí na internetu. Myšlenka je to sice skvělá, pokud však EU nasadí plán, který nyní zamýšlí, komunikace obyvatel EU již nebude soukromá. Tvrdí to alespoň šéf Pirátů Ivan Bartoš.

Bartoš upozornil na nedomyšlený návrh Evropské komise na včerejší tiskové konferenci ve Sněmovně. Nechal se konkrétně slyšet, že boj proti sexuálnímu zneužívání dětí na internetu je ve výsledku výrazným zásahem do soukromí všech občanů EU, jelikož se za ním skrývá plošné šmírování. V rámci vyhledávání problematického obsahu by totiž měly být chaty na internetu skenovány a to pravděpodobně dokonce v reálném čase. Veškerá komunikace, která by přes ně proběhla, by tedy mohla skončit v rukou nepovolaných, přestože by nepředstavovala žádné riziko. Technologie, které mají (ne)vhodnost obsahu vyhodnocovat, jsou navíc podle Bartoše často chybující, kvůli čemuž se tedy může stát, že označí fotku či konverzaci, která je absolutně nevinná, za rizikovou. V krajním případě byste tedy mohli za fotku z pláže vašeho dítěte, kterou pošlete svým příbuzným, skončit na policii. A co víc, Bartoš se nechal slyšet, že se návrh EU může nakonec týkat i telefonních hovorů a internetových úložišť.

Jak celá zápletka dopadne bychom se měli dozvědět již dnes, jelikož na půdě Evropské komise proběhne o připravovaném nařízení jednání. Příští středu pak má o tom stejném tématu jednat i tuzemská vláda, na které bude to, zda nakonec za Česko návrh podpoří či nikoliv. A právě tomu chce Bartoš zamezit s tím, že věří, že klidně i hlas České republiky může být nakonec ve finálním součtu tím klíčovým pro nepřijetí celého zařízení. Jinými slovy, rozhoduje se o tom, zda budeme v nadcházejících letech využívat stejný internet, jaký známe nyní, či zda se diametrálně právě kvůli soukromí změní.