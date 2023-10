Apple radí, na co si dát pozor při koupi použitého iPhonu

Jelikož se iPhony pyšní dlouhou životností a to jak díky kvalitním komponentům, tak i letité softwarové podpoře, mnozí jablíčkáři raději sáhnou při koupi po použitém modelu, nežli novém. To proto, že použité modely lze sehnat za podstatně nižší cenu než nové kousky, avšak leckdy se svým stavem od těch nových příliš neliší. Tuto skutečnost si velmi dobře uvědomuje i Apple, který se nyní rozhodl na svém webu publikovat tipy, na co si dát pozor při koupi iPhonu z druhé ruky.

Základní tipy při nákupu online podle Applu

Nakupujte u spolehlivého prodejce.

Seznamte se s pravidly pro vrácení zboží. Ujistěte se, že víte, jak dlouho máte na vrácení iPhonu (pokud je to nutné), z jakých důvodů jej můžete vrátit a jakým způsobem.

Zjistěte, zda prodejce certifikuje svá použitá zařízení a co tento proces obnáší. Měli byste mít možnost dozvědět se o jejich certifikačním procesu a o tom, co kontrolují.

Pokud můžete, zjistěte, zda má iPhone nějaké fyzické poškození, jaký je stav baterie a jaká je historie náhradních dílů a servisu iPhonu.

Pokud je iPhone uzamčen při aktivaci, nekupujte ho.

Při převzetí iPhone zkontrolujte. Pokud není ve stavu, který jste očekávali, vraťte ho, je-li to možné.

Základní tipy při fyzickém nákupu podle Applu

Zkontrolujte celkový stav zařízení (škrábance na displeji i těle, stav Lightning/USB-C konektoru a tak dále)

Zapněte telefon. Pokud se nepodaří, zkuste jej připojit k nabíječce a vyčkejte na signalizaci spuštění nabíjení. Pokud neproběhne, iPhone nekupujte.

Odemkněte telefon. Pokud je iPhone chráněn pomocí Face ID, Touch ID nebo přístupového kódu a jste s prodejcem, požádejte ho, aby iPhone vymazal a vy jste ho mohli vyzkoušet. Možná bude muset postupovat podle pokynů v části Co udělat, než iPhone nebo iPad prodáte, darujete nebo vyměníte. Pokud se na obrazovce zobrazí nápis „Hello“ v různých jazycích, iPhone byl vymazán. V tomto stavu jej nebudete moci otestovat, takže jej budete muset nastavit, včetně aktivace.

Pokud se při zapnutí nebo probuzení iPhonu zobrazí zpráva iPhone uzamčen pro majitele a jste u prodejce, požádejte ho o zadání hesla, abyste mohli vypnout aktivační zámek. Zámek aktivace má zabránit tomu, aby iPhone používal někdo jiný než jeho majitel.

Pokud je Activation Lock zapnutý, iPhone nekupujte.

Pokud jste iPhone zakoupili online a na obrazovce se zobrazí iPhone uzamčený pro majitele, iPhone vraťte.

Zjistěte, zda byly vyměněny nějaké díly. Přejděte do Nastavení > Obecné > O aplikaci.

Zkontrolujte verzi systému iOS. Pokud je to 15.2 nebo novější, pak se v závislosti na modelu iPhonu a na tom, zda byla vyměněna nějaká součástka, může za sériovým číslem zobrazit sekce Parts and Service History. Zde se dozvíte, jak porozumět sekci Parts and Service History (Historie dílů a servisu). Pokud je díl označen jako originální díl Apple, byl vyměněn za originální díl Apple s použitím originálních dílů a postupů společnosti Apple. Pokud je díl označen jako Unknown Part (Neznámý díl), znamená to, že instalace není kompletní nebo že díl byl nahrazen neoriginálním dílem, byl dříve použit nebo instalován v jiném iPhonu nebo nefunguje podle očekávání.

Zkontrolujte stav baterie

Otestujte fotoaparát, reproduktory a mikrofon

Vyzkoušejte tlačítka

Ověřte WiFi připojení