5 tipů a triků pro macOS Sonoma, které se vyplatí znát

Apple očividně s každou novou aktualizací operačního systému vylepšuje Spotlight. Nyní pro spuštění Nastavení systému nemusíte nutně klikat na  menu v levém horním rohu obrazovky – stačí, když stiskem kláves Cmd + mezerník aktivujete Spotlight a do vyhledávacího pole zadáte název příslušné sekce Nastavení systému – napříkad Plocha a Dock nebo třeba Bluetooth.

Webové aplikace v Safari

Pokud máte Mac s operačním systémem macOS Sonoma, můžete také ukládat webové aplikace do Docku. Díky této funkci můžete prakticky proměnit vaše oblíbené weby v aplikace, jejichž ikonky si můžete pro rychlejší a snazší přístup umístit do Docku ve spodní části obrazovky vašeho Macu. Stačí přejít na danou stránku v Safari a poté na liště v horní části obrazovky vašeho Macu kliknout na Soubor -> Přidat do Docku.