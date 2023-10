Problém pro Apple? Prodeje Apple Watch se mají meziročně propadnout

Apple Watch se dlouhodobě těší velké popularitě. Známý analytik Ming-Chi Kuo ale i přesto předpovídá chytrým jablečným hodinkám propad, co se prodeje týče. Uvedl to ve své nedávné zprávě.

Ming-Chi Kuo zveřejnil toto úterý zprávu, podle které prodeje Apple Watch letos zaznamenají výrazný meziroční pokles. Zajímavé je, že ve zmíněné zprávě se Kuo zabývá převážně designem a funkcemi Apple Watch, přičemž bez jakéhokoliv dalšího kontextu jen dodá, že „dodávky Apple Watch v roce 2023 mají meziročně poklesnout zhruba o 15 %, tedy na 36 – 38 milionů kusů“. Není příliš jasné, z jakých zdrojů Kuo při svém tvrzení čerpá, ani zda se tato předpověď opírá o údaje o hospodaření společnosti Apple za fiskální rok 2023, který skončil 30. září.

„Apple Watch jsou klasickým příkladem produktu, který uspěl díky změně pozice,“ píše Kuo ve své zprávě. „Na základě současné dynamiky dodávek však může být nutné pozici znovu změnit, pokud v roce 2024 opět dojde k nešťastnému meziročnímu poklesu,“ dodává. Naráží tím zřejmě na to, že Apple chtěl původně své Apple Watch propagovat zejména jako chytrý módní doplněk. V módním průmyslu se ale tolik neuchytily, zatímco u uživatelů, kteří sledují své zdraví a věnují se pohybové aktivitě, si získaly velkou popularitu, čemuž také Apple následně přizpůsobil jejich další vývoj a funkce. Kuo ve své zprávě nicméně nezmiňuje, jakým směrem by se Apple měl se svými chytrými hodinkami ubírat v případě, že by chtěl zvýšit jejich prodeje.