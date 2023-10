Nové MacBooky už letos nečekejte

Letošní rok je z hlediska představování nových Apple produktů zřejmě u konce. Poté, co jsme v předešlých týdnech slyšeli, že příchod nových iPadů je letos již nepravděpodobný, totiž nyní potvrdily zdroje totéž i u Maců. Na první Macy s 3nm čipy si tedy budeme muset počkat až do příštího roku.

Fotogalerie macbook air 15 LsA 1 macbook air 15 LsA 2 macbook air 15 LsA 3 macbook air 15 LsA 4 macbook air 15 LsA 5 macbook air 15 LsA 6 macbook air 15 LsA 7 macbook air 15 LsA 8 macbook air 15 LsA 9 macbook air 15 LsA 10 macbook air 15 LsA 11 macbook air 15 LsA 12 macbook air 15 LsA 13 macbook air 15 LsA 14 macbook air 15 LsA 15 macbook air 15 LsA 16 macbook air 15 LsA 17 macbook air 15 LsA 18 Vstoupit do galerie

Přestože ještě nedávno valná většina zdrojů tvrdila, že první Macy s čipy M3 dorazí ještě letos, nyní jsou přesvědčeny o pravém opaku. Že je letošní příchod těchto strojů víceméně nereálný nyní potvrdil i velmi dobře informovaný asijský portál DigiTimes, dle kterého se však máme na co těšit. Nové Macy s M3 totiž zaujmou natolik, že pomohou Applu opět v prodejním růstu na poli počítačů, což se mu nyní úplně nedaří. Pozitivní je navíc to, že dorazí jak základní stroje s čipy M3, tak i pokročilejší verze osazení čipy M3 Pro, Max či Ultra. Jejich příchod bude nicméně Apple samozřejmě dávkovat postupně, aby si jednak po celý rok zajistil dobré prodeje a jednak aby dokázal jeho dodavatelský řetězec fungovat bez problémů. Jakékoliv zhoršení dostupnosti by totiž pro něj ve výsledku znamenalo zmařené prodeje.