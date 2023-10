Apple se stále nemá k opravě jedné z nejotravnějších chyb ve watchOS 10

Přestože příští týden uplyne již měsíc od vydání první veřejné verze watchOS 10, který přinesl i pár minoritních updatů s opravami chyb, jedna z nejotravnějších je v systému i nadále. Řeč je konkrétně o problému, kvůli kterému se nezobrazují data o počasí v komplikacích nastavených na ciferníku hodinek.

Přestože se může na první pohled zdát o naprostou banalitu, podle příspěvků v diskuzních forech a na sociálních sítích využívají jablíčkáři komplikace aplikace Počasí, které zobrazují data v reálném čase, v cifernících ve velké míře. Je proto jasné, že jakákoliv komplikace je v tomto směru více než nepříjemná a Apple by na ní měl reagovat opravou. To se však neděje. Společnost sice o chybě ví, nicméně namísto opravy zatím uživatelům nabídla jen radu, jak problém dočasně vyřešit. Háček je však v tom, že ani ten dlouhodobě nefunguje, z čehož jsou již uživatelé poměrně frustrovaní a čím dál víc naléhají na Apple ohledně uvolnění opravy, která by vše vyřešila. Kdy se tak stane je ale v tuto chvíli nejasné, jelikož záplatu na problém zatím nepřinesla ani 3. beta watchOS 10.1 coby jediný v současnosti vývojářsky testovaný beta software pro Apple Watch. Snad se tedy dočkáme co nevidět.