Apple jde s dobou! Na YouTube zkouší prorazit s jedním z trendů poslední doby

Pokud jde o videa společnosti Apple lze na jejím kanále najít poměrně pestrou nabídku, z nichž samozřejmě většina buď propaguje jablečné produkty nebo specifické funkce jednotlivých zařízení, i když nikoli výhradně. Nyní se cupertinský gigant pouští do nové kategorie videí na YouTube a debutuje záznamem se stopáží 90 minut v poslední době velmi oblíbeného typu „Study With Me“. Vystupuje zde herečka a studentka USC Storm Reidová, kterou známe například ze seriálu Euforie, objevila se však také ve snímcích Neviditelný, Sebevražedný oddíl nebo v epizodě populárního The Last of Us. V popisku Apple říká, že cílem tohoto videa je „udržet vás soustředěné na studium a oprostit vás od rozptýlení“.

Devadesátiminutové video je organizováno technikou Pomodoro, která rozděluje čas na studijní úseky po 25 minutách, do nichž přidává přestávky, přičemž v průběhu času věnovanému studiu hraje tichá hudba. Pro Apple je video tohoto typu poněkud netypické, ale vezmeme-li v potaz jejich oblíbenost na serverech jako je YouTube nebo TikTok, je podobný krok pochopitelný a navíc poskytuje prostor k nenásilné propagaci produktů, kterým je v tomto případě 15″ MacBook Air. Je však pozoruhodné, že samotné video přímo neobsahuje žádnou reklamu ani na produkt nějak neupozorňuje. Místo toho Apple notebook propaguje v popisku videa:

„V tomto videu se Storm Reidovou, které trvá 90 minut, se můžete soustředit na studium a nenechat se čímkoli rozptylovat. Storm používá techniku Pomodoro, kdy po třech 25minutových studijních úsecích následují zábavné pětiminutové přestávky, které můžete sledovat nebo použít jako inspiraci pro vlastní. Ke studiu používá MacBook Air 15″, pohodovou lo-fi hudbu napomáhající udržet soustředění a některé ze svých oblíbených relaxačních technik.“

Záznam je dle očekávání opatřen seznamem kapitol, který Apple doplňuje nabídkami pro školství v různých regionech světa a pro inspiraci nechybí ani seznam hudby, jež v průběhu zaznívá. K MacBooku popisek dále uvádí:

„Storm používá nový MacBook Air s 15″ displejem Liquid Retina a čipem M2. Je to výkonný nástroj pro multitasking, ať už studujete cokoli. Má výdrž baterie až 18 hodin (výdrž baterie se liší podle způsobu použití), šest reproduktorů pro pohlcující prostorový zvuk a dodává se ve čtyřech barvách. Barva MacBooku Storm je Starlight.“

Na nové video se můžete podívat Níže. Zda má Apple v rámci této série v plánu i další videa, se teprve uvidí, nebylo by však nikterak nepřekvapivé, kdyby tomu tak bylo.