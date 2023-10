Joey Helms vzal iPhone 15 Pro na projížďku Chicagem a vyzkoušel, co tento telefon dokáže natočit v 4K ProRes LOG formátu. Video následně editoval ve Final Cut Pro X a použil svoji vlastní LUT kolekci, která mu dala filmový nádech. My se tak máme možnost podívat na to, co dokáže iPhone 15 Pro v rukou těch, kteří skutečně umí natáčet. Výsledek je skvělý a věřím, že se bude líbit i vám.