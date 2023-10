Apple vysvětluje, proč se vám možná zhoršila výdrž iPhonu po přechodu na iOS 17

Výdrž iPhonů patří bez jakékoliv nadsázky mezi nejpropíranější témata ve fanouškovské komunitě Applu vůbec. Nikoliv však proto, že by byla vyloženě špatná, ale proto, že takřka každý update systému má na ní nějaký vliv – ať už kladný, nebo záporný. V poslední době si pak mnozí jablíčkáři stěžovali na to, že po přechodu na iOS 17 se výdrž baterie v jejich iPhonech spíše zhoršila než zlepšila. Do celé zápletky se nicméně nyní rozhodl vnést trochu světla samotný Apple, byť trochu netradiční formou.

Když včera večer vypustil Apple do světa 3. beta verze iOS 17.1, watchOS 10.1 a dalších operačních systémů, v popisu aktualizací na jeho webu se objevily informace o tom, že právě watchOS 10.1 v předešlých dvou beta verzích obsahoval chybu, kvůli které byla výdrž spárovaných iPhonů horší než měla být. Ve 3. betě watchOS 10.1 je proto již problém opraven, což by mělo ve výsledku znamenat navrácení výdrže do normálu. Pokud jste se tedy do vývojářského beta testování zapojili v předešlých týdnech i vy a na vašich hodinkách běžel právě watchOS 10.1 v 1. či 2. betě, po instalaci nejnovější bety by se měla výdrž vašeho iPhonu zlepšit. Pokud jste však bety nevyužívali, Apple Watch na váš iPhone vliv nemají, jelikož ve veřejné verzi watchOS 10 chyba způsobující rychlejší vybíjení iPhonů není.