Valve: Counter-Strike 2 se na Macy nechystá. Zde je důvod

Valve po dlouhém čekání vydalo Counter-Strike 2. Tedy titul, který nahradí velmi populární Counter-Strike: Global Offensive. Leckterého uživatele Macu jistě zajímalo, zda se novinka podívá, alespoň v dohledné době, i na macOS. Uživatele jablečných počítačů ale Valve zklame. Své rozhodnutí se snaží herní studio obhájit ve FAQ pro Steam.

Fotogalerie Snímek obrazovky 2023-10-10 v 13.50.43 Snímek obrazovky 2023-10-10 v 13.50.19 Snímek obrazovky 2023-10-10 v 13.50.01 Snímek obrazovky 2023-10-10 v 13.49.34 Snímek obrazovky 2023-10-10 v 13.49.22 Snímek obrazovky 2023-10-10 v 13.49.07 Snímek obrazovky 2023-10-10 v 13.48.52 Vstoupit do galerie

„Jak technologie postupuje kupředu, učinili jsme těžké rozhodnutí, a to ukončit podporu staršího hardwaru, včetně DirectX 9 a 32bitových operačních systémů. Stejně tak již nebudeme podporovat macOS. Dohromady tento operační systém představoval méně než jedno procento aktivních hráčů CS:GO. V budoucnu bude Counter-Strike 2 podporovat výhradně 64bitové Windows a Linux.“ V minulém měsíci všem uživatelům došla aktualizace o velikosti zhruba 26 GB. Uživatelé Maců ale po nainstalování aktualizace zjistili, že hra je kvůli nepodpoře macOS nehratelná. A co víc? Není možnost vrátit se zpět na CS:GO. Valve ovšem říká, že hráči Mac budou mít nárok na vrácení Prime Status Upgrade, pokud většinu času CS:GO hráli na macOS a hráli CS:GO na Macu mezi oznámením omezeného testu Counter-Strike 2 (22. března 2023) a spuštěním Counter-Strike 2 (27. září 2023). Herní studio by mělo peníze vrátit do 1. prosince.

Valve dodává, že ti, kteří chtějí pokračovat ve hraní CS:GO na macOS, budou mít přístup ke starší verzi nebo „zmrazenému sestavení“ hry, která má všechny funkce CS:GO kromě oficiálního matchmakingu. Podpora pro tuto verzi CS:GO skončí 1. ledna 2024. Po tomto datu bude hra stále dostupná, ale určité funkce, které závisí na kompatibilitě s Game Coordinator (např. přístup k inventáři), se mohou zhoršit a/nebo selhávat. Pokud jste se tedy na Macu těšili na Counter-Strike 2, máte bohužel smůlu.