EU zjišťuje, zda má na svém území zkomplikovat život Applu skrze iMessage

Evropské unii leží Apple podle všeho relativně hluboko „v žaludku“ a jak se zdá, ven se z něj ne a ne dostat. Poté, co jej de facto přinutila k nasazení USB-C portu namísto Lightningů u iPhonů jej totiž v brzké budoucnosti velmi pravděpodobně přiměje i k umožnění jednoduché instalace aplikací dostupných mimo App Store a nyní přemýšlí dokonce nad „odemčením“ iMessages konkurenčním platformám (tedy jinými slovy by byly iMessages propojitelné například s WhatsAppem, Messengerem atd. a naopak). Odemčení by totiž bylo součástí regulace, pod kterou by spadaly velké technologické společnosti, jenž bude EU vybírat a mezi které byl právě Apple vybrán. Ten proti tomu samozřejmě již bojuje a jak se zdá, jeho nesouhlas nyní přiměl EU k určitému zamyšlení se, zda jsou její kroky správné.

Podle agentury Reuters začaly antimonopolní regulační orgány Evropské unie rozesílat zejména firemním uživatelům dotazníky ohledně využití a specifik iMessage, jejich zapojení do ekosystému firem či lidí a tak podobně. Průzkum byl navíc spojen i s dotazy ohledně Bingu, Edge a Advertisingu od Microsoftu, což jsou služby, které měla EU v plánu taktéž regulovat, avšak i zde narazila na odpor provozovatele. Jak rozsáhlý průzkum je sice není v současnosti jasné, obecně ale platí, že si jeho výsledky EU po skončení vyhodnotí a měla by podle nich své kroky mírně upravit, v ideálním případě pak zcela zrušit. Pravdou totiž je, že dle Applu jsou proti němu prováděny zcela nesmyslně, jelikož například iMessage rozhodně nespadají svou uživatelskou základnou v EU mezi pomyslné hybatele celkového technologického dění. Kolik jablíčkářů v EU iMessage využívá je ale v současnosti nejasné. Co je však jasné, je to, že přetlačování mezi EU a Applem hned tak neskončí.