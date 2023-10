Víme, kolik u nás bude stát Facebook a Instagram bez reklam

Není tomu tak dávno, co jsme vás na našem magazínu informovali o tom, že společnost Meta, pod kterou spadá Instagram a Facebook, chce v EU spustit zpoplatněnou verzi těchto sociálních sítí bez reklam. Tu by samozřejmě i nadále provozovala vedle stávajících bezplatných verzí s tím, že koho na nich reklamy štvou, mohl by využít právě možnost zbavit se jich skrze měsíční předplatné. A nyní již víme, jak vysoké by mělo být.

Podle deníku Wall Street Journal již předložila Meta regulačním úřadům v EU dokumenty, které odhalují bližší detaily o plánech ohledně zpoplatnění Facebooku a Instagramu. Zuckerberg má počítat konkrétně s poplatkem 10 euro měsíčně za Facebook či Instagram bez reklam s tím, že připojení dalšího účtu bude stát asi 6 euro. A jelikož se dalším účtem myslí buď Instagram nebo Facebook, který by se připojil k jedné či druhé službě, za kombo Facebook + Instagram bychom měli měsíčně platit zhruba 16 euro, tedy asi 392 Kč, což není rozhodně málo. Vždyť jen za rok by nás to, že na Facebooku a Instagramu neuvidíme reklamy, vyšlo na zhruba 4700 Kč.

Podle zdrojů Wall Street Journal není v tuto chvíli vůbec jasné, zda regulační orgány EU placenou verzi Instagramu a Facebooku schválí, popřípadě za jakých podmínek. Přesně z tohoto důvodu je proto naprosto jasné, že se spuštění této novinky hned tak nedočkáme. Meta má nicméně údajně v plánu argumentovat tím, že stejný model využívá třeba i YouTube a tedy není důvod nepovolit zpoplatněnou verzi bez reklam i u klasických sociálních sítí.