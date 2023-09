Elon se bude zlobit. Šéfka X ukázala její nejoblíbenější aplikace v iPhonu, X mezi nimi chybí

Když stojíte v čele jedné z největších sociálních sítí na světě se stovkami milionů uživatelů, jeden by řekl, že snad budete mít i k dané sociální síti určitý vztah a budete jí sami aktivně navštěvovat. Ostatně, bylo by přeci divné, kdyby Tim Cook používal Samsung, Elon Musk jezdil d Mercedesu a Bill Gates zase ujížděl na Linuxu či macOS namísto Windows. Jak se však zdá, ne každý CEO je stejný. Krásným příkladem je nynější šéfka sociální sítě X (dříve Twitter) Linda Yaccarino.

První dáma X se ve čtvrtek zapojila do jedné z diskuzí v rámci konference Vox Media’s Code 2023, na které chtěla promluvit právě o „své“ sociální síti a jejím směřování. Při její prezentaci se následně rozhodla využít i svůj iPhone 14 Pro či 15 Pro, což však byla fatální chyba. Ukázala tím totiž své oblíbené aplikace na první stránce své domovské obrazovky, mezi kterými však X nebylo. Co na ní naopak nechybělo, byl například Facebook, Instagram, Starbucks, Gmail nebo komunikátor Signal. Mezi další aplikace, které Linda evidentně často využívá, pak patří Zprávy, FaceTime, Peněženka, Fotoaparát či Kalendář. Místo pro X se tu ale nenašlo, což je svým způsobem zarážející. Vždyť kdo jiný by měl mít mezi oblíbenými aplikacemi X než právě ona – tím spíš, když se jí na první stránku domovské obrazovky dostala konkurence jako Facebook a Instagram.