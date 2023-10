eDoklady: Vláda oznámila, odkdy budeme mít občanky v mobilech a mnoho dalšího!

eDoklady. Tak přesně takto se budou nazývat elektronické verze dokladů, kterými se budeme moci v České republice začít zanedlouho prokazovat. Celý projekt dnes představil konkrétně místopředseda vlády a ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš s tím, že veškeré informace budou k dispozici do konce listopadu letoška. Prvním dokladem, který bude možné využívat i v digitální podobě, bude občanský průkaz, přičemž od 1. ledna 2024 se s ní půjde prokázat u ústředních správních úřadů. Háček je však v tom, že například policie bude mít nařízeno přijímat eDoklady až od 1. července 2024, takže pokud vás po 1. lednu 2024 zastaví silniční kontrola a vy s sebou nebudete mít ani občanský, ani řidičský průkaz, problému se nevyhnete. Řidičák již s sebou skutečně třeba nebude, občankou se však i nadále musíte prokázat ve fyzické podobě, byť maximálně do 1. července 2024.

Bartoš napsal na svůj facebookový profil konkrétně toto:

„Dnes jsme na tiskovce představili eDoklady, jeden z hlavních projektů, na kterých s DIA aktivně pracujeme. Spustíme je počátkem roku 2024 a protože se to nezadržitelně blíží, pojďme si říct, co tahle alternativa k plastové občance vlastně nabídne.

Od začátku ledna začnou přijímat eDoklady některé ústřední správní úřady, například Český telekomunikační úřad, a další, například policie, budou následovat. Mimo stát už o využívání této služby projevily zájem i subjekty ze soukromého sektoru. A myslíme i na budoucnost! Během několika let se totiž v celé EU začne zavádět eWallet, platná ve všech zemích Unie. Naší současnou verzi připravujeme tak, aby následný přechod na tu evropskou proběhl co nejplynuleji.“

eDoklady budou fungovat jako běžná mobilní appka: stáhnete, zaregistrujete se, používáte. Velkou výhodou proti klasické občance bude ale možnost vybrat si, které údaje chcete při kontrole sdělit. Například při prokazování věku v restauraci nikdo nemusí znát vaše bydliště či datum narození, stačí prostě potvrzení plnoletosti. Velkou výhodou bude i bezpečnost. Do appky se půjde přihlásit pomocí biometrie (otiskem prstu nebo obličejem) a pro jistotu si bude možné nastavit i pin. Při ztrátě nebo odcizení telefonu navíc půjde snadno deaktivovat. V bezpečnosti to tak proti klasické občance jasně vede. Klasické kartičky se ale neruší! Platné budou pořád úplně stejně, použití appky bude jen pohodlnou alternativou.

Informací o novince je ale mnohem víc. Víme například už i to, že k přihlášení se do chystaných mobilních aplikací pro iOS a Android bude stačit identita občana, tudíž se nemusíte bát žádného zdlouhavého ověřování nesmyslnými systémy. Fajn je ale třeba i to, že aplikace bude podporovat přihlášení biometrií, popřípadě PIN kódem a že veškeré údaje o občance budou uloženy v zašifrované podobě přímo v úložišti zařízení, takže by nemělo hrozit jejich zneužití. Je tu však samozřejmě i pár negativ, přičemž to zásadní jsme zmínili již výše (byť platí, že policie může začít přijímat elektronické občanky i dříve, pokud se jí na to podaří připravit). Dalším negativem je fakt, že elektronické občanky a potažmo i jiné eDoklady, které budou později podporovány, bude možné využívat zatím pouze v České republice. Od 1. ledna 2025 je pak bude možné používat i na zastupitelských úřadech v zahraničí.

Obecně se ale dá říci, že u elektronických občanek a potažmo později i jiných dokladů budou převládat pozitiva. Například s eDoklady budete mít kontrolu nad tím, kdo vidí vaše údaje. Třeba při ověření věku neposkytnete více údajů, než je nutné, jako je jméno či adresa. V tomto směru se tedy rozhodně jedná o hezký krok kupředu. Veškeré informace ohledně chystaných eDokladů uvádí vláda zde.