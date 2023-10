iPhone 15 (Pro): Proč si jej (ne)koupit

Komerční sdělení: Poté, co Apple nedávno představil nové iPhony 15 (Pro), začal se nejeden jablíčkář ptát, zda si jej má koupit, potažmo jaký model je pro něj ten nejvhodnější. Přestože na tuto otázku neexistuje jednoznačná odpověď, vzhledem k našim zkušenostem z testování v předešlých týdnech dokážeme tyto telefony alespoň v krátkosti zhodnotit a tedy ve výsledku vám i doporučit to, zda stojí za to či nikoliv, popřípadě komu.

iPhone 15

Pro iPhone 15 byste se měli rozhodnout v případě, že sháníte prvotřídní telefon, avšak nepotřebujete v něm zároveň to nejlepší, co Apple nabízí – tedy například nejvýkonnější procesor, nejlepší fotoaparát či nový typ rámečku. Pokud se s těmito ústupky smíříte, dostanete do rukou prvotřídní smartphone, který například kvalitou displeje dosahuje úrovně řady Pro, tedy až na absenci ProMotion. Skvělé jsou ale i jeho fotoschopnosti, které se posunuly jednak díky focení do 24/48MPx, ale taktéž implementací dvojitého optického zoomu, díky které je tak telefon využitelnější než jeho předešlé generace. Bohužel, pokud jste doufali například v prodloužení výdrže baterie či podobné vychytávky, zde se žádná revoluce nekonala. Pokud přemýšlíte nad iPhone 15, cena pro vás bude zcela určitě dalším ze zásadních faktorů. Ta je naštěstí velmi dobrá, jelikož v základu začíná na 23 990 Kč, což je méně než tomu bylo v loňském roce. Přitom loňské iPhony 14 upřímně přinesly mezigeneračně daleko menší inovace než letošní „patnáctka“. A přesně z tohoto důvodu tak lze přechod na ní doporučit ve výsledku i majitelům loňských iPhonů 14, primárně pak však těm, kteří vlastní starší modely.

iPhone 15 Pro

Jelikož je iPhone 15 Pro králem mobilního světa Applu, lze jej doporučit všem, kteří zkrátka stojí o to nejlepší, co je v současnosti od tohoto výrobce k dispozici. Ať už se bavíme o zbrusu novém titanovém rámečku, který nahradil u řady Pro leštěnou ocel, čipsetu A17 Pro, vylepšené fotosoustavě či třeba výměny fyzického přepínače tichého a hlasitého režimu za akční tlačítko, vše zkrátka stojí za to a garantujeme vám, že vás tyto novinky budou bavit. Jste-li pak příznivci řady Pro Max, těšit se můžete navíc na pětinásobný optický zoom, který je alespoň podle dostupných testů velmi kvalitní a de facto tedy otevírá brány novému stylu využívání iPhonů při focení. V neposlední řadě potěší u iPhone 15 Pro cena, která meziročně klesla zpět na 29 990 Kč u základního modelu, což je jen pro zajímavost částka, za kterou se prodával i iPhone X v roce 2017. Až na loňské zdražení tedy Apple cenami v České republice nehýbe, přestože se ekonomická situace ve světě bouřlivě vyvíjí, což nás může jen a jen těšit. A iPhone 15 Pro je díky tomu zase o něco dostupnější a tedy i lákavější.