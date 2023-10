iOS 17.0.3 zlepšuje výdrž většiny iPhonů

Apple před pár dny vydal již třetí minoritní aktualizaci nového operačního systému pro iPhony nesoucí název iOS 17.0.3. Účel této aktualizace byl jasný. Jelikož se množily zprávy o zahřívajících se nových „pročkových“ iPhonech, bylo třeba tento neduh softwarově upravit. Nicméně to neznamená, že nová aktualizace nemohla nějakým způsobem pohnout výdrží baterie starších zařízení. Na tento aspekt se jako obvykle zaměřil youtubový kanál iAppleBytes, a to u iPhonů XR, SE 2020, 11, 12 a 13. Byť mohlo být testovaných iPhonů více, získáme docela široký záběr o tom, zda se aktualizace na výdrží baterie u těchto modelů nějak podepsala. Rozhodně je co dohánět, neboť kritika na výdrž iPhonů na iOS 17 byla poměrně velká. Test naleznete pod odstavcem.

Pokud se podíváte na výsledky baterie vyobrazené v grafu pod tímto odstavcem, můžete vidět, že v tomto směru lze aktualizaci označit za relativně povedenou. Největší radost budou mít zřejmě vlastníci iPhonu XR, neboť tento model v testu povyskočil z 2488 bodů na 3287 bodů, což je vskutku obrovský posun. U zbylých modelů se jedná spíše o drobné (možná až zanedbatelné) zlepšení. Nejnovější operační systém tak aspoň mírně dohání to, co ztratil s minulými aktualizacemi. Pokud již máte iOS 17.0.3 nainstalovaný, co říkáte na výdrž baterie?