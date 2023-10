Recenze 3D pera 3Doodler Start+: Skvělá kreativní zábava pro malé i velké

3D pera představují skvělý způsob kreativní tvorby pro malé i větší. V dnešní době je na trhu k dostání opravdu pestrá paleta nejrůznějších 3D per. My jsme dostali možnost vyzkoušet si model 3D Doodler Start+. Jak tato multifunkční kreativní hračka obstála v naší recenzi?

3D Doodler Start+ – technické specifikace

3D Doodler Start+ je multifunkční 3D pero, které je oficiálně určené pro věkovou skupinu 6 – 13 let, spoustu zábavy si s ním ale určitě užijí i starší věkové kategorie. Je opatřené bezpečnostní pojistkou, může se pochlubit bezpečnou, nízkou teplotou tavení, díky které jej bez obav (ovšem samozřejmě pod dohledem) mohou používat i mladší děti, a na jedno plné nabití nabízí až 45 minut neustálého provozu. Teplota tavení činí 35 – 40°C. Nabíjení pera probíhá prostřednictvím microUSB kabelu, který je spolu se šablonami a náplněmi součástí balení – obsahu balení se budeme podrobně věnovat v následujícím odstavci. Pero 3Doodler získalo celou řadu ocenění. Průměr filamentu činí 2,5 milimetru, pero je kompatibilní pouze s PCL náplněmi 3Doodler pro model Start+. Váha pera činí 75 gramů. 3Doodler je vlastně jakýmsi otcem všech 3D per – z dílny této společnosti totiž kdysi vzešlo první 3D pero na světě, a 3Doodler je zároveň vlastníkem globálního patentu na výrobu 3D per.

Balení a vzhled

Pero 3Doodler je důkladně, bezpečně zabalené v krabici s vyobrazením produktu. Součástí balení je kromě samotného pera také krátký microUSB kabel, který slouží k nabíjení, obsáhlé balení s pestrobarevnými náplněmi, návod v češtině a barevná brožurka s instrukcemi a základními tipy pro tvorbu. Vše je v krabici uložené v praktickém plastovém „kontejneru“, do kterého můžete pero včetně příslušenství pohodlně uklidit ve chvíli, kdy jej nepoužíváte.

Funkce a vlastnosti

Pero 3Doodler Start+ dává svým vzhledem i konstrukcí jednoznačně najevo, že je určené především dětem. Je na překvapivě lehké, pohodlně se drží, všechny jeho ovládací prvky jsou snadno dosažitelné. Výrobce zde zcela evidentně kladl také maximální důraz na bezpečí, aniž by to však bylo na úkor pohodlnosti nebo praktičnosti. V průběhu nabíjení sice není možné pero z bezpečnostních důvodů používat, nabíjení ale probíhá relativně rychle a výdrž na jedno nabití je dostatečná pro tvorbu, takže tento fakt absolutně nevnímám nijak negativně. Na plné nabití jsem čekala zhruba půl hodiny, což je naprosto optimální doba.

Při práci s perem můžete samozřejmě vycházet z vaší vlastní fantazie, k dispozici ale máte také doslova stovky šablon, které jsou ke stažení zdarma online. Kromě kreativní tvorby lze pero 3Doodler Start+ využít také k opravě plastových předmětů a 3D modelů. S perem se mi pracovalo opravdu skvěle, bez problémů, a to i navzdory tomu, že se tvorbě s 3D pery běžně nevěnuji, takže se v tomto směru rozhodně neřadím mezi ostřílené tvůrce. Rodiče dětí určitě potěší fakt, že toto pero zcela postrádá jakékoliv horké vnější součásti, takže riziko popálení je eliminováno skutečně na minimum. Skvělé je i to, že pero je tvarováno zcela univerzálně, a pohodlně s ním budou zacházet praváci i leváci.

Aplikace 3Doodler

Práci s perem 3Doodler dodává smart prvek aplikace 3Doodler, kterou si v App Store můžete stáhnout zcela zdarma. Aplikace je kompatibilní s iPhonem i iPadem, a kromě pestré palety nápadů a inspirace pro vaši tvorbu vám nabízí také užitečné a srozumitelné tipy nejen pro začátečníky, základy nejrůznějších technik, interaktivní projekty, a v neposlední řadě také možnost sdílet vaši tvorbu s ostatními uživateli. Aplikace funguje naprosto bez problémů, má přehledné uživatelské rozhraní a velice rychle se v ní zorientujete. Lekce, návody a další užitečný obsah naleznete také online.

Závěrem

Ať už máte s tvorbou s 3D perem zkušenosti, nebo naopak hledáte ideálního pomocníka pro vaše začátky, můžete určitě bez obav sáhnout po 3Doodler. Pero může možná na první pohled působit, jako by cílilo na mladší uživatele, během chvilky se ale přesvědčíte o tom, že je opravdu pro každého. Je univerzální, bezpečné, šetrné k životnímu prostředí i k vašemu zdraví, a pohodlně se drží jak dětem, tak i dospělým. Při práci s perem jsem se nesetkala s žádnými problémy, jako by bylo nežádoucí znečištění, přehřátí, popálení, výpadky ani další komplikace.

Pero 3Doodler Start+ zakoupíte například zde.