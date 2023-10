Co mi vadí při přechodu ze starého na nový iPhone

Apple se sice snaží přechod na nový telefon svým uživatelům usnadnit, ovšem z mého pohledu by to ještě kousek posunout šlo. Pokud přejdete na nový telefon, pak se vám přes iCloud dokáže do nového přenést téměř všechno, ovšem bohužel pouze „téměř“. V následujících řádcích popíšu to, co vadí mě osobně a je možné, že někdo jiný řekne, že mu vše z toho fungovalo, ovšem v mém případě ne. První věc, kterou jsem musel řešit, byla eSIM. I když to u drtivé většiny operátorů funguje tak, že si ji vygenerujete v aplikaci znovu nebo se ji podaří přenést při migraci z telefonu na telefon, v mém případě to s O2 SK skončilo návštěvou pobočky, kde mi vydali nový QR kód, tedy novou eSIM. Naštěstí to stálo pouze čas na pobočce a vydání nové eSIM bylo zdarma. Ovšem opět práce navíc, kterou řešit rozhodně nechcete a jak říkám, ve většině případů ani nemusíte, ovšem ne ve všech.

Další věc je CarPlay. I když telefon obnovíte z iCloudu, váš vůz nebo vozy jej zkrátka nepoznají a vy tak musíte spárovat telefon znovu s každým vozidlem, které používáte. Podobně jsou na tom veškeré aplikace, které používají zařízení připojená přes Wi-Fi nebo Bluetooth. Pokud máte například čističku vzduchu, robotický vysavač nebo podobné věci, musíte tato zařízení znovu přidat do nového telefonu. Čest patří výjimkám jako je Miele, kde se stačí přihlásit pod vaším účtem a jak sušičku, tak pračku jsem měl okamžitě připojenou k telefonu. Čas od času se pak také může stát, že vám nový telefon začne nabízet špatné účty pro jednotlivé služby, které máte uložené v klíčence. Když se tak chcete přihlásit na nějakou službu, nabídne vám účte pro jinou službu.

Samozřejmě, vše lze vyřešit a to většinou během pár desítek minut, ovšem pokud si v klidu nesednete a neuděláte vše první den v podstatě jednu aplikaci a funkci po druhé, pak se vám ještě řadu týdnů stává, že chcete něco udělat na novém telefonu a nemůžete, protože jste si například nějaké zařízení nepřidali přes Wi-Fi k novému telefonu. Bylo by super, kdyby na tomto Apple zapracoval a telefon byl skutečně 1:1 stejně nastavený a připojený ke všemu jako ten, který jste kvůli němu odložili do šuplíku.

